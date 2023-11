Girlandy zdobí ulice v brněnském centru znovu od loňského podzimu. Až do letošního jara ale byly kvůli častým závadám v testovacím režimu. Po necelém roce fungování se ale opět objevují problémy. Jedna z girland na hlavní ulici spojující brněnské hlavní nádraží s náměstím Svobody totiž opět nesvítí správně. Část světelných trubic místo vánočního motivu bliká bílým světlem nebo nesvítí vůbec.

Nefungující ozdoby si všimli i někteří Brňané. „Je to tady zhruba rok a už podruhé to nefunguje. Snad se to podaří brzy opravit. Jinak se mi vánoční výzdoba celkem líbí,“ řekla reportérovi Deníku třeba Tereza Kubcová.

Podle zástupců brněnské radnice může problémy způsobovat vadná světelná trubice. „Celkově je v girlandách použito přes osm set světelných trubic, které fungují jako samostatná světla. V případě, že jedna z nich nefunguje, může vyřadit i další trubice v řadě, protože dále neprojde datový signál,“ vysvětlila Zdeňka Obalilová z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Technici už podle Obalilové na opravě pracují. „Problémy evidujeme a technici už pracují na opravě. Hotovo by mohlo být během čtvrtečního večera,“ řekla Deníku Obalilová. Podle ní se problém týkal jen několika málo světelných ozdob.

Jak se reportér Deníku přesvědčil na vlastní oči, po páté hodině odpoledne ještě girlanda v Masarykově ulici opravená nebyla.

S problémy z minulého roku podle Obalilové současné potíže nijak nesouvisí. Problémy tehdy způsobovala vadná součástka. „Výrobce chybu uznal. Od ledna 2023 vzešel nový návrh a následovala výroba nových součástek. Jako nejvhodnější byla zvolena technologie 3D tisku,“ vysvětlila Obalilová.

