Deníku Rovnost to dnes potvrdil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. „Ve zkušebním provozu se objevily technické potíže v provozu girland. Na způsobu řešení nyní pracují zástupci zhotovitele společně s Technickými sítěmi Brno. Do doby, než bude vyjasněn další postup, zůstanou girlandy zhasnuté, a to i přes období svátků,“ informoval Poňuchálek.