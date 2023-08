/PROGRAM, VIDEO/ Koncert filmových melodií pod širým nebem přiláká zájemce už ve čtvrtek jednatřicátého srpna od osmnácti hodin hodin do Denisových sadů v centru Brna. „Bude to vystoupení téměř sedmdesátičlenného Symfonického orchestru Masarykovy univerzity, který při příležitosti konce prázdnin a blížícího se začátku akademického roku, zahraje brněnské veřejnosti známé melodie z filmů,“ informoval mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Ilustrační foto | Foto: Jana Jirásková

Koncert, na němž zazní skladby ze snímků jako například Gladiátor nebo Statečné srdce, je posluchačům přístupný zdarma. Potrvá přibližně hodinu a půl.

Zdroj: Youtube

Symfonický orchestr Masarykovy univerzity připravuje své vystoupení pod taktovkou Martina Mazánka.

Podrobný program:

Hymna ČR

John Powell – How To Train Your Dragon

James Horner – For The Love Of A Princess (from Braveheart)

Martin Mazánek – The Other Earth Suite

James Horner – Alfred Moves to Helena (from Legends Of The Fall)

James Horner – Theme from The Mask of The Zorro

Přestávka 20 minut

Hymna EU

Hans Zimmer – Music from Gladiator

James Horner – The Wedding (from Bicentennial Man)

Arturo Márquez – Danzón No. 2