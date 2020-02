Reportér Rovnosti na místě zjistil, že si problému chodci všímají. „Značení hned vedle stromů mi přijde skoro až bizarní,“ zhodnotil Filip Sýkora, když Gorkého ulicí procházel.

Podle náměstka brněnské primátorky Roberta Kerndla, který má na starosti investice města, nehrozí, že by koruny stromů zakryly osvětlení. A to ani v létě, kdy jsou stromy pokryty listy. „Po konzultaci s dendrology jsme vybrali stromy, které nevyrostou do takové výšky,“ ujistil.

Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, rekonstrukci od začátku kritizovali obyvatelé ulice. Vadila jim změna parkování či nedostatek zeleně. S brněnskými radními se loni na podzim dohodli na kompromisu. Spočíval kromě jiného i v zasazení většího počtu stromů.

V Gorkého ulici a jejím okolí tak pracovníci zeleně zasadili sedmašedesát nových stromů, mezi nimi třeba platany, javory nebo okrasné třešně. V zálivech poroste okrasný trávník. V ulici přibyla třicítka nových laviček. Po rekonstrukci ulice tam řidiči zaparkují na 221 vyznačených parkovacích místech.