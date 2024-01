/FOTOGALERIE/ Pro všechny obyvatele a pracovníky brněnské Alfa pasáže i náhodné kolemjdoucí se v úterý konala takzvaná sousedská sešlost. Akce se uskutečnila u příležitosti významného milníku. Podívejte se, jak to tam vypadalo.

Dvacet let HaDivadla v Alfa pasáži. K výročí se odehrála sousedská sešlost. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Kromě pohoštění si příchozí si mohli prohlédnout i scénickou instalaci odkazující k představení Moravský kras, která je v úterý večer na programu.

Šlo o jednu z událostí, kterou současné vedení HaDivadla v čele s uměleckým šéfem Ivanem Burajem naplánovalo kolem výročí dvaceti let od doby, co se divadlo přestěhovalo do prostor bývalého kina Alfa v Alfa pasáži.

„Alfa pasáž měla být podle autorů, Hrdiny a Fuchse, multifunkčním domem - místem, které lidem slouží po celý den, a kde mohou bez nadsázky prožít celý život. Kulturní vyžití bylo samozřejmostí," řekl badatel Martin Tilšar.

Dlouho podle něj tuto funkci plnilo Bio Alfa, krátce také jako Kino Praha, poté opět Alfa, které však skončilo v roce 2001. „Na jeho místo, doslova i přeneseně, ale nastoupilo HaDivadlo a spolu s hudebním klubem Metro dnes pomáhá domu s pasáží uchovat jeho původní smysl,“ uvedl Tilšar.

HaDivadlo uvedlo v prostorách Alfa pasáže první premiéru 14. ledna 2004. Jednalo se o inscenaci Hrdinové tehdejšího uměleckého šéfa Jiřího Pokorného a autorského kolektivu divadla.

Brněnské HaDivadlo slaví 20 výročí v prosorách Alfa pasáže.Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Nejstaršími inscenacemi na repertoáru HaDivadla, které vznikly už v Alfa pasáži, jsou Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic kuchyně autora Arnošta Goldflama, Indián v ohrožení v režii Jiřího Havelky, Maryša v režii Lukáše Brutovského a Vyhnání Gerty Schnirch v režii Mariána Amslera. Všechna tato představení bude možné zhlédnout během ledna.