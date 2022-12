Brno za projektovou dokumentaci nejprve zaplatilo čtrnáct milionů korun. Nyní doplatí dalších více než dvacet milionů. A to i navzdory skutečnosti, že hala u univerzitního kampusu nevyroste. „Rozhodli jsme o konečném vyrovnání se zhotovitelem atletické haly s tím, že jsme deklarovali v dodatku ke smlouvě, že zhotoviteli zaplatíme přibližně jedenadvacet milionů korun. Je to částka, která vychází z toho, že projektová dokumentace je zpracovaná přibližně z pětadevadesáti procent. V tuto chvíli je zřejmé, že v dané lokalitě se hala stavět v nejbližší době nebude. Není zajištěno financování,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Smlouvu o výstavbě atletické haly za osm set milionů korun město uzavřelo v roce 2018, a to ještě pod vedením hnutí ANO.

Hrozba soudu kvůli sporu o novou atletickou halu: Brno ustupuje

S novou koalicí v čele s ODS však projekt začal klopýtat. Vedení Brna jej několikrát přerušilo, přičemž se na stavbu snažilo získat dotaci tři sta milionů korun z Národní sportovní agentury. Neúspěšně.

Opoziční zastupitelé v tom vidí záměr. „Agentura peníze neposkytla za zvláštních okolností. Vedení města rozhodnutí mohlo napadnout. Neudělali to a projekt bezostyšně torpédovali. Byť jde o stavbu, která by výrazným způsobem pomohla celé české atletice. A ekonomicky dává smysl. Hala by byla od rána do večera plná. To se nedá říct o hokejové hale, kterou si ODS chce postavit přes mrtvoly. A vše tomu podřizují, přičemž neváhají splachovat veřejné prostředky do kanálu. Je to obrovské mrhání penězi a určitě to budeme řešit na kontrolním výboru,“ sdělil opoziční zastupitel za Žít Brno Matěj Hollan.

Pokud totiž hala v budoucnu vyroste někde jinde, bude potřeba téměř všechny projektové práce udělat znovu. „Zůstane jen idea a nějaká architektonická skořápka. Průzkumy, podloží, sítě, dopravní napojení… Vše bude nutné udělat od nuly,“ doplnil Hollan.

Kde a zda vůbec hala nakonec vznikne, není jisté. Město ohledně dalších záměrů mlží. „To je fakt naprostá fraška. A my všichni to splachování peněz do záchodu platíme,“ zakroutil nesouhlasně hlavou brněnský rodák Radek Skřivánek.

Jiná a menší

Daná lokalita poblíž univerzitního kampusu však nezůstane bez využití. Obří projekt v místě rozjede Masarykova univerzita. Konkrétně jde o BioPharma hub. „Plánujeme vybudovat zázemí pro Farmaceutickou fakultu Masarykovy univerzity a další pracoviště s cílem zvýšení odolnosti české společnosti vůči očekávaným i neočekávaným hrozbám. Nová infrastruktura umožní výuku zcela nových interdisciplinárních studijních programů. V lokalitě vznikne rovněž infrastruktura, která má v Brně vytvořit podmínky ke vzniku a rozvoji nových firem v oblasti biotechnologií a zdraví člověka,“ informoval mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Test přímého vlakového spojení z vídeňského letiště: za dvě hodiny v centru Brna

A nakonec bude i ona hala. Byť v menším provedení, v režii Masarykovy univerzity a předně pro studenty univerzity. „Masarykova univerzita stále počítá se svým dlouholetým plánem vybudovat Víceúčelový sportovní areál Univerzitního kampusu Bohunice. Půjde o objekt multifunkční sportovní haly a venkovního sportoviště pro atletické disciplíny, jehož součástí budou i hřiště pro malou kopanou, streetball, plocha pro workout a nezbytné hygienické a technické zázemí,“ doplnil Sajbot.