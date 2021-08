Měla v ní ještě sportovat někdejší olympijská medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková. Ani patnáct let po konci její kariéry ale atletická hala v Brně nestojí. „Je ostuda, že ji druhé největší město v České republice nemá. Devadesát procent talentovaných atletů proto odchází za lepšími podmínkami do Prahy,“ podotkla Kašpárková.

Pokud se představitelům města do prosince nepodaří získat potřebné peníze od státu prostřednictvím Národní sportovní agentury, reálně hrozí, že projekt zůstane na několik dalších let u ledu. I když má veškerá povolení i vybraného zhotovitele. „Momentálně se čeká na zajištění peněz, práce jsou přerušené. Podle smlouvy do 6. prosince,“ sdělila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Náklady na stavbu haly činí v současnosti předpokládaných 830 milionů korun. Sto milionů na ni má putovat z krajského rozpočtu. O dalších tři sta milionů požádají zástupci Brna do konce srpna Národní sportovní agenturu. Zbytek plánují doplatit z městské kasy.

Právě třísetmilionový příspěvek od agentury považují z úrovně města za klíčový. „Dlouhodobě říkáme, že jediná možnost, jak postavit lehkoatletickou halu, je peněžní podpora od města, kraje a státu. Pokud stát prostřednictvím agentury tři sta milionů nedá, bude to signál, že pro Moravu halu nechce. Z úrovně města stavbu nezaplatíme,“ prohlásil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Do konce srpna přijímají zástupci agentury žádosti ve výzvě pro nadregionální sportovní infrastrukturu. Rozdělí v ní dohromady devět set milionů korun. Kromě tří set milionů pro atletickou halu požádají představitelé Brna přes městskou firmu Arena Brno o stejnou částku také pro multifunkční arénu.

Podle mluvčího agentury Jakuba Večerky může Brno ve výzvě uspět jen s jednou žádostí. „Formálně mohou podat dvě. Ale jasně jsme jim řekli, že si musí určit prioritní stavbu, protože agentura od toho není. Máme připravených devět set milionů na celou republiku, nelze je investovat pouze do jediného města,“ řekl Večerka.

Jasno o rozdělení peněz chtějí mít v agentuře na podzim. Bližší termín neznají, záležet bude na množství přihlášených projektů.

Projekt haly pro atlety má stavební povolení od loňského června. Od té doby je po dohodě se zhotovitelem přerušený, nejnověji do 6. prosince. Začátek prací se oddaloval už několikrát. Podle ekonoma Petra Pelce ze společnosti Cyrrus se pak další čekání na zahájení stavby prodraží. „Půjde o nárůst v desítkách procent. Zdražování stavebních materiálů nabralo určitý kurz, který nejeví známky zastavování,“ vysvětlil odborník.

Vznik atletické haly uvítá třeba bývalá mládežnická atletka Kateřina Božková z Brna. „Myslím si, že její vybudování bude velký přínos pro budoucnost atletiky ve městě,“ komentovala už dřív.

Projekt atletické haly v Brně



- Má veškerá povolení a vybraného zhotovitele stavby.



- Práce na ní jsou přerušené do 6. prosince.



- Náklady na její vznik jsou předpokládaných 830 milionů.



- Z krajského rozpočtu poputuje 100 milionů.



- O 300 milionů představitelé Brna požádají Národní sportovní agenturu.



- Zbytek doplatí z městského rozpočtu.



- Když se žádostí neuspějí, projekt bude na několik let u ledu.



- Z kasy města ho nezaplatí, navíc hrozí zdražení projektu.