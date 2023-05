/TÉMA DENÍKU/ Dobrovolní hasiči na jižní Moravě připravují pro nadcházející letní období pestrou nabídku akcí. Například SDH Brno-Bohunice oslaví v červnu sté výročí s ukázkami techniky i naučnou stezkou. Výročí si hasiči připomínají také v Nososedlech ma Břeclavsku. V Černé Hoře na Blanensku zase chystají rodinný den, ve Střelicích na Znojemsku průvod a v Medlovicích na Vyškovsku zase sportovní aktivity. Pětidenní slavnosti pak na Hodonínsku ovládnou Horovany. Deník připravil tipy na letní hasičské akce z celého kraje.

Dobrovolní hasiči chystají na léto akce v celém kraji. Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem Davida Kordy

BLANSKO:

Hasičské odpoledne

Kdy? 1. července

Kde? Klepačov

Proč přijít? Na hasičské odpoledne zvou první prázdninový den dobrovolní hasiči z Klepačova. Pro děti si připravili skákací hrady různých druhů a velikostí, bagrování minibagrem nebo program s hasičskou pěnou. Součástí akce bude i prohlídka hasičských aut a zbrojnice. Pro dospělé bude od 18:00 připravené sousedské posezení v parku.

Dětské hasičské odpoledne

Kdy? 26. srpna

Kde? Černá Hora

Proč přijít? Rodinné odpoledne v podání dobrovolných hasičů z Černé Hory nabídne ukázku hasičského sportu i techniky. Akce se zúčastní také profesionálové ze záchranné služby a policie, kteří přiblíží a předvedou svoji práci i techniku. Jako součást hasičského odpoledne si děti mohou vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, stříkání na terč i další disciplíny.

BRNO:

Oslava 100. výročí založení SDH Brno-Bohunice

Kdy? 10. června od 14:00

Kde? Brno - Bohunice

Proč přijít? Na začátku června oslaví sbor dobrovolných bohunických hasičů velkolepé sté výročí. Kromě ukázky statické i dynamické hasičské techniky a techniky integrované záchranné služby se lidé mohou podívat do zbrojnice nebo si pomocí fotografií připomenout sto let sboru. Od třetího do desátého června pak mohou zájemci projít naučnou stezkou Bohunicemi. Ta je vhodná pro rodiny s dětmi, má asi dva kilometry a součástí je i kvíz. Na konci stezky čeká na průchozí drobná odměna. Pro návštěvníky bude připravená i horolezecká stěna nebo skákací hrad.

Dětský den SDH Brno-Obřany

Kdy? 2. září od 14:00

Kde? Brno - Obřany

Proč přijít? Dobrovolní hasiči z brněnských Obřan si pro všechny malé návštěvníky připravili desítku disciplín, mezi které patří například stříkání hadicí, lovení rybiček nebo házení šipkami. Za disciplíny děti vyhrávají penízky, které poté mohou proměnit za dárky a malé hračky. Na akci se podílí i městská policie, která nabídne střelbu ze vzduchovky, nebo Červený kříž, který dětem i dospělým představí první pomoc. Nebude chybět ani malování na obličej, cukrová vata nebo občerstvení.

BRNO-VENKOV:

Pouťová zábava SDH Rudka

Kdy? - 11. - 13. srpna

Kde? Rudka a Domašov

Proč přijít? - Srpnová třídenní akce v Rudce a Domašově nabídne návštěvníkům bohatý program. V pátek čeká na zájemce večer plný tance za zvuku živé kapely, posezení a grilování. Od sobotního rána se akce přesune do nedalekého Domašova, kde bude připravena pouť a kolotoče. Po nedělním přesunu do Rudky bude pro děti připravený program, skákací hrad i cukrová vata. Stejně jako v pátek bude možnost zatancovat si za doprovodu kapely.

Bílovické pivní slavnosti - SDH Bílovice nad Svitavou

Kdy? 2. září od 11:00

Kde? Bílovice nad Svitavou

Proč přijít? Návštěvníci pivních slavností se můžou těšit na piva ze sedmi minipivovarů. Pro děti bude celý den k dispozici skákací hrad, malování na obličej, nebude chybět ani cukrová vata nebo popcorn či zmrzlina. Kromě piva budou na místě také vinařské stánky a občerstvení. Po celý den bude možné si zatancovat na zvuky živé hudby od celkem sedmi kapel.

BŘECLAV:

140. výročí založení SDH Novosedly

Kdy? 26. srpna od 14.00

Kde? Novosedly

Proč přijít? Oslava výročí založení dobrovolného hasičského sboru je spojena se slavnostním otevřením komplexu technických služeb a hasičské zbrojnice. Projekt se umístil mezi deseti nejlepšími občanskými stavbami Jihomoravského kraje za rok 2022. Kromě slavnostního otevření komplexu, svěcení zbrojnice a spanilé jízdy hasičských vozidel budou oceněni členové dobrovolného hasičského sboru Novosedly. Na doprovodném programu se budou podílet i policisté nebo záchrannáři. Pro děti jsou připravené soutěže a skákací hrad. Od osmé hodiny večerní pak následuje taneční zábava.

HODONÍN:

Na den hasičem

Kdy? 24. června

Kde? Žádovice

Hody v Hovoranech

Kdy? 23-27. června

Kde? Hovorany

Proč přijít? Pětidenní hodové slavnosti v Hovoranech začínají v pátek 23. června od pěti hodin stavbou máje, k večernímu veselení bude hrát cimbálová muzika. V sobotu večer si lidé mohou zajít na taneční zábavu za doprovodu moderní i dechové hudby. V neděli návštěvníky čeká krojovaný průvod od kostela k obecnímu úřadu a poté k máji, následovat bude večerní zábava a tanec na živou dechovou hudbu. Zajímavostí je, že v letošním roce jsou všichni stárci i stárky členy dobrovolných hasičů. Pondělní odpolední program pod májí nabídne program pro děti i dospělé, těšit se můžou na humorné scénky, historky a samozřejmě hudbu. V úterý se s hody lidé mohou rozloučit večerní diskotékou.

VYŠKOV:

Sportovní den s SDH Medlovice

Kdy? 26. srpna od 15:00

Kde? Medlovice

Proč přijít? Na sobotní odpoledne si členové ze sboru dobrovolných hasičů Medlovice připravili sportovní den pro děti. Návštěvníci se mohou těšit na sportovní aktivity a soutěže nejen s hasičskou tématikou. Mezi disciplíny každoročně patří například běh přes překážky, stříkání na terč nebo rozmotávání hadic.

ZNOJMO:

100. výročí SDH Střelice

Kdy? 1. července

Kde? Střelice

Proč přijít? Po slavnostním přivítání u hasičárny bude následovat průvod obcí ke kapličce a následně na hasičské cvičiště. Součástí průvodu bude i dechová kapela, která bude hrát pro dobrou náladu i odpoledne. Zájemci si mohou prohlédnout hasičskou techniku. Účast přislíbil i spřátelený sbor dobrovolných hasičů ze Střelic u Brna, který také zpřístupní některý z vozů.

Bartolomějské posvícení spojené s oslavou 130. výročí založení SDH Krhovice

Kdy? 26. srpna

Kde? Krhovice

Proč přijít? Oslavy sto třicátého výročí od založení sboru dobrovolných hasičů zahájí křest nově zrekonstruované hasičské zbrojnice, představení nového praporu a také dvou hasičských vozů. Po celý den bude hrát živá cimbálová a dechová muzika, lidé mohou okoštovat víno nebo se občerstvit u stánků. V průběhu dne budou ocenění dobrovolní hasiči a nalákat může i večerní posvícení, při kterém vystoupí Mistříňanka.

LUCIE BURIANOVÁ