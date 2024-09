Vytrvalé deště, zvedající se vítr, přetékající koryta řek. Jihomoravští hasiči se připravují na náročný víkend. Nejsložitější období pro hasiče započne v sobotu dopoledne a s největší pravděpodobností se protáhne i do nadcházejícího týdne. V pátek to uvedl ředitel hasičů v Jihomoravském kraji Jiří Pelikán.

Páteční den je pro krajské hasiče relativním klidem před velkou vodou. Podle jejich ředitele nastanou komplikace během víkendu. „Myslím si, že to gros nás čeká až zítra v rámci dopoledne a dál. Nebude to určitě jenom do neděle, protože ta voda dva až tři dny poteče a tady se to sejde,“ informoval Pelikán.

V Jihomoravském kraji je v pohotovosti všech dvacet šest požárních stanic, které budou organizovat činnost konkrétních sborů. „Na každé požární stanici máme dneska k dispozici velitele, který řídí práce ve svém hasebním obvodu. Monitoruje ten obvod a průběžně komunikuje s krizovým štábem a povodňovou komisí tak, abychom byli neustále v obraze a mohli situaci, pokud nějaká nastane, okamžitě řešit,“ uvedl Pelikán.

V celém kraji je připraveno dvě stě profesionálních a osm tisíc dobrovolných hasičů. Ti by měli být na povodně připraveni. „Dobrovolní hasiči jsou zvyklí vyjíždět na určité typy zásahů. Myslím si, že povodňová cvičení probíhají dost často. Máme s tím zkušenosti a ti kluci ví, co mají dělat,“ zhodnotil připravenost sboru Pelikán. Hasiči mají povodňovými zásahy i praktické zkušenosti. „Dost často tady probíhají takzvané rychlé povodně v rámci přívalových dešťů, takže ty jednotky mají nacvičeno,“ doplnil.

Během pátečního dopoledne hasiči nevyjížděli výrazně častěji než v běžných dnech. Výjezdy ovšem měly souvislost se současnými povětrnostními podmínkami. „Zásahy jsou ve velké většině způsobeny padající vodou. To znamená dopravní nehody, padající stromy nebo pytlování,“ dodal ředitel jihomoravských hasičů.

První dočasnou protipovodňovou hráz hasiči společně se stavební firmou postavili u staveniště na ulici Poříčí. Padesátimetrový pás betonových svodidel tam doplní ještě pytlová ochrana. Další místa budou vybírat podle situace. Dohromady má město Brno k dispozici dvacet pět tisíc pytlů.