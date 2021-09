Specializovaná jednotka hasičů zachraňovala daňka, který se zamotal do pletiva. | Foto: Se souhlasem HZS JmK

K neobvyklému zásahu vyjížděli jihomoravští hasiči v sobotu do údolí Bílého potoka na Brněnsku. Dvě profesionální jednotky tam vyprošťovaly vylekaného daňka zamotaného do pletiva.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.