Vzhledem a vnitřním uspořádání připomíná spíš rodinný dům. To se má brzy změnit. Na okraji Rosic na Brněnsku totiž dělníci vybují novou stanici zhruba za 90 milionů korun. S dokončením počítají začátkem příštího roku.

V pondělí na staveništi slavnostně poklepala základní kámen delegace zástupců hasičského záchranného sboru, státních a krajských úředníků.

„Klobouk dolů před vámi všemi. Vaše práce je úžasná a oceňuji, že služební slib, že jste ochotní položit i život za to, abyste zachránili druhé, berete všichni z vás vážně. To nejmenší, co pro vás můžeme udělat je, že vám pomůžeme, aby váš pracovní život byl trochu komfortnější, než byl dosud,“ uvedl na místě ministr vnitra Vít Rakušan.