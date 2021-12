Jako totální nevkus označil nadávání a napadání zdravotníků jihomoravský hejtman Jan Grolich. Reagoval tím na text Rovnosti o tom, že zdravotníci brněnské svatoanenské nemocnice musí čelit v očkovacím centru nákupního centra Olympia vulgaritám a dalším nepříjemným slovním útokům.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Lékaři, sestry a všichni zdravotníci melou podle něj z posledního. „Snaží se z posledních sil zachraňovat životy. Zatnou zuby, zruší dovolenou, skoro nevidí rodinu a zase jdou do práce a bojují. Nezkoumají, kdo co píše na facebooku. Jsou to hrdinové a važme si toho, že to ještě nezabalili," sdělil Grolich na svém facebooku.