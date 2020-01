Jaké máte předsevzetí do nového roku?

Hlavně být zdravý, to je asi nejdůležitější. Ostatní jde pak samo. Začátek letošního roku jsem totiž promarodil se zády.

Co považujete v letošním roce za největší úspěch Jihomoravského kraje?

Nejdůležitější je určitě nákup sedmatřiceti elektrických vlakových jednotek pro Jihomoravský kraj. To je věc, která do budoucna zlepší život mnoha lidem na jihu Moravy.

Není na druhou stranu škoda, že kvůli této investici za téměř sedm miliard korun nemůžete pak dát více peněz na jiné projekty?

Když dostáváme na pětaosmdesát procent nákladů dotaci, byli bychom hloupí, pokud bychom ji nevyužili. Taková šance se už v životě nebude opakovat. Na jižní Moravě máme díky Českým drahám skanzen vlaků. Vozy, které vozily lidi už v minulém století, úspěšně jezdí i dnes. České dráhy ani žádný jiný dopravce by nám nikdy ne-byli schopní zabezpečit takové vozy, jaké dostaneme.

Z čeho jste naopak byl v letošním roce zklamaný?

Obrovské zklamání je dokončení dálnice do Vídně. Ředitelství silnic a dálnic se k tomu nestaví zrovna vstřícně. Je to černá můra postu hejtmana. Výstavba se táhne desítky let, ale nijak se neposouvá. Přestože zásady územního rozvoje jsou platné.

Ptají se vás Rakušané, jak výstavba D52 pokračuje, protože na jejich straně už jsou u hranic?

Pravidelně. Nedávno jsem měl setkání s předsedou Národní rady rakouského parlamentu Wolfgangem Sobotkou a jeho první dotaz byl na dálnici. Oni už jsou v Drasenhofenu a jak to vypadá z naší strany? Ptal se. Těžko se mi na to odpovídá, přestože Jihomoravský kraj na to nemá žádný vliv.

Jaký máte hlavní cíl do volebního roku?

Úspěšně dokončit misi. Příští rok Jihomoravský kraj oslaví dvacet let od znovuzavedení krajů. Chceme kraj více zpopularizovat. Ne všichni si myslí, že jsou potřebné.

Chystáte k výročí nějakou velkou akci?

Chceme hlavně vyjet do regionů a v bývalých okresních městech uspořádat nějaké vzpomínkové a kulturní akce, které kraj trochu zpropagují.

Považujete zpětně za dobrý krok, že kraje vznikly?

Určitě ano, ale spíše je potřeba se zamyslet, jestli jich stát potřebuje tolik. Jižní Morava byla vždycky dominantní, ale některé kraje, které vznikly, jsou umělé.

V únoru skončila letecká linka z Brna do Mnichova, příští rok v dubnu skončí linka do Berlína. Jste zklamaný, že pravidelná letecká spojení s Brnem ubývají?

Nikdy jsem nepracoval usilovněji na jiné věci jako na létání. Zkrachovala společnost BMI, ale letos skončilo dalších devět leteckých společností v Evropě. Není to nic, co by člověka překvapilo. Pro linku do Mnichova máme nyní vyhlášenou výzvu na nového dopravce, končí třetího února. Zájem z některých leteckých společností je.

A konec linky do Berlína? Vydržela pouze rok.

Dostali jsme nabídku, rádi jsme ji přijali. Linka se neuchytila, budeme jednat dál. Problém je, že dlouhodobě nelétají Boeingy. Aerolinky nemají letadla. Dál jednáme. Díváme se všemi směry, na západ i na východ. Až bude něco reálného, řekneme.

Na podzim jste si stěžoval, že vás představitelé města Brna dostatečně neinformují o přípravě výstavby multifunkční haly. Už se komunikace zlepšila?

Některé věci jsme si s vedením města vyříkali. Mediální přestřelka asi nebyla ideální. Problém byl ve špatném pochopení některých věcí ze strany kraje i města. Už v tom nevidím problém. Kraj podporuje stavbu multifunkční haly.

Příští rok končí smlouva pro pořádání MotoGP v Brně, které provází problémy s placením promotérovi. Máte už příslib od státu na doplacení této akce?

Máme přislíbených od ministerstva pro místní rozvoj pětapadesát milionů jako letos. V půlce ledna chystáme schůzku s ministryní Klárou Dostálovou. Myslím, že příští rok nebude problém se zaplacením jako v předešlých letech. Tlačili jsme před sebou dluh kvůli problému s ministerstvem školství. Spolupráce s rezortem místního rozvoje je výborná.

A smlouva na další roky?

Bude to o jednání s promotérskou firmou Dorna o výši zalistovacího poplatku.

V minulém roce jste přislíbili také navýšení hladiny novomlýnských nádrží, což pomůže v boji se suchem. Kdy k tomu přikročíte?

Na ministerstvu životního prostředí nyní posuzují vliv na životní prostředí. Daří se nám plnit harmonogram, který jsme si předsevzali. U ochrany ptactva jsme dokonce v předstihu. Do konce příštího roku chceme začít s dopouštěním nádrže.

Budete kandidovat příští rok v krajských volbách?

Ano, ale nepředjímal bych, jestli jako lídr. To je otázka spíše na členskou základnu ANO, uvidíme.