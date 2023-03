„Je to reakce na klasickou produkci, která je stále více předvídatelná. Vznikají různé kategorie her, jež mají svá pravidla a mnohdy se už ani nepokouší z nich vybočovat, protože by to bylo komerčně příliš riskantní. Mým cílem tedy bylo vytvořit něco, co nelze jednoduše zařadit do nějaké škatulky," uvedl Kudělka.

Afterglitch popisuje jako experimentálně výzkumnou sci-fi videohru z pohledu třetí osoby. Člověk hraje za astronauta, jehož cesta za mimozemskou civilizací je důležitější než cíl. Podle něj to znamená, že se jedná o hru, k níž je potřeba mít otevřenou mysl k prozkoumávání něčeho neočekávaného a na herním publiku neověřeného. Samotný Afterglitch v podstatě rozbíjí klasické pojetí videohry na abstraktní fragmenty. Nehráčům by pak podle něj hra mohla ukázat, co všechno počítačová hra může být.

„Zjednodušeně by se dalo říct, že ovládáte astronauta, se kterým chodíte nebo létáte. Tuto klasickou představu však v průběhu hry narušuje postupný rozklad virtuální krajiny v rámci zhroucení prostoru i času. Následně tedy hledáte cestu dál a nacházíte sebe samého v nejrůznějších paralelních světech. Jako příklad mohu uvést to, co se většinou od běžné hry očekává. Tím je mnohdy popisný úvod do herních mechanik neboli tutoriál a přesné vyprávění příběhu. Tomu jsem se chtěl ve hře vyhnout. Nechtěl jsem popisovat a ilustrovat, ale chtěl jsem vyvolat pocity, jež třeba nelze ani popsat slovy. Například ve filmovém průmyslu je pro mě mistrem tohoto přístupu režisér Terrence Malick a jeho poslední filmy, které jsou pro mě oslavou více filozofického a spirituálnějšího přístupu k tvorbě," vysvětlil vývojář.

Vladimír Kudělka je český výtvarník a tvůrce počítačových her. Vystudoval Ateliér multimédií na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Již v roce 2015 vytvořil videohru Rememoried, s níž obdržel ocenění Česká hra roku 2015 v kategorii Umělecký přínos české herní tvorbě. Hru Afterglitch vyvíjel sám a pracoval na ní sedm let. Hra je dostupná na konzole Xbox a počítače se systémem Windows.