Počty objevených nelegálních heren od roku 2017.Zdroj: Deník/Jiří KostkaBývalý náměstek brněnského primátora Matěj Hollan, který za konec tvrdého hazardu v Brně jako aktivista bojoval, je se zákazem maximálně spokojený. „Jestli je v Brně problém s nelegálními hernami, tak úplně marginální. Můžete si srovnat Brno třeba s Kladnem, kde hazard nijak neregulují. Jde to vidět i na veřejném prostoru, který je tam toho plný. Jsem rád, že máme v ulicích Brna místo toho hezky vypadající obchody a restaurace,“ řekl Deníku Hollan.

Jihomoravští celníci se na nelegální hazard zaměřují od roku 2017. Za tu dobu v kraji zadrželi více než jedenáct set herních automatů. Zhruba polovinu z nich už zlikvidovali. „V prvním roce se Celní správa soustředila především na zmapování situace a získání přehledu o platných povoleních. Pak už následovaly důsledné kontroly a potírání nelegálního hazardu,“ vysvětlila mluvčí jihomoravských celníků Lada Temňáková.

Změna trendu

Letos objevili celníci na jižní Moravě už jednatřicet nelegálních heren. Od roku 2017 jich odkryli celkem přes dvě stě. Jejich počet v minulých letech lehce klesal, letos se ale trend zastavil a počet stoupl.

Závislých, kteří vyhledají pomoc odborníků, v poslední době podle experta na tuto problematiku Miroslava Zachovalého na jižní Moravě nepatrně přibývá. Hráčů klasických automatů ale ubylo. „Struktura lidí, kteří vyhledávají naši pomoc, se jednoznačně změnila. Výrazně ubylo klientů závislých na automatech v kamenných provozovnách. V drtivé většině teď chodí ti, kteří hrají online,“ řekl Zachovalý z Centra komplexní péče pro hazardní hráče v Jihomoravském kraji.

O stovky herny nestojí

Podle Institutu pro regulaci hazardních her přijde stát a obce kvůli nelegálnímu hazardu ročně o více než dvě miliardy korun. Takový argument je ale podle Hollana nesmyslný. „Z hlediska rozpočtu je to Brnu úplně jedno. Pro město by to bylo zajímavé jenom tehdy, pokud by tady byly stovky heren. A to snad nikdo nechce. S plánovaným konsolidačním balíčkem je to navíc úplný nesmysl. Obcím, které hazard povolují, z něj klesnou příjmy na sedminu,“ poukázal Hollan.

Souhlas s nastavenými pravidly vyjádřil už minulé volební období i náměstek primátorky Robert Kerndl. „Zákaz automatů Brnu spíše prospěl, než uškodil. Nemám ambici to měnit,“ sdělil tehdy.

Otázku opětovného povolení herních automatů otevřela v létě jediná dvě kasina, která v Brně mohou fungovat. Provozují takzvané živé hry: karty, ruletu nebo třeba poker. Sídlí ve známých hotelích Grand a International. Firma, které obě kasina patří, v červnu poslala dopis zastupitelům. Žádala o zmírnění nulové tolerance hazardu ve městě. Argumentovala i snížením počtu nelegálních heren, které by takový krok podle nich přinesl. V létě o tom informoval iRozhlas.

Změny v rozdělení výnosů

Hazardních her se dotknou i plánované změny v rámci konsolidačního balíčku, který v polovině října schválili poslanci. Upraví se v něm přerozdělování výnosů z hazardních her mezi stát a obce. Stát nově získá pětapadesát procent místo dosavadních pětatřicet. Dvaadvacet a půl procenta půjde obcím podle počtu obyvatel. Zbylých dvaadvacet a půl procenta připadne obcím, které automaty na svém území povolují.

Státu nadále zůstanou všechny výnosy z online hazardu. Vláda nevyslyšela hlasy obcí, které z těchto peněz požadovaly pětinu. Změny ještě musí schválit Senát a prezident.

Pomoc gamblerům a závislým:

Na jižní Moravě ji nabízí Centrum komplexní péče pro hazardní hráče, které provozuje společnost Podané ruce.

Poskytuje ambulantní podporu lidem, které trápí problémy s hazardními hrami, loteriemi a sázením.

Spolupracují se samotnými gamblery i jejich blízkými.

Své služby nabízejí zdarma a anonymně.

Jejich pomoc mohou lidé vyhledat na pobočkách v Brně, Znojmě, Blansku nebo Vyškově, konzultace nabízejí i po telefonu nebo online.

