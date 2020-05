Jak už Deník Rovnost nedávno informoval, vedení města tam chce do dvou let opravit a rozšířit chodníky i zeleň nebo umístit sochu. Vše má stát dvaačtyřicet milionů korun.

S tím ale nesouhlasí zástupci radnice Brna-středu. „Bude to vyhozených asi padesát milionů korun a stoprocentně to znemožní další přestavbu Mendlova náměstí, protože se do ní potom nikdo nepustí. Chceme dílčí části řešit dle konceptu vítězného návrhu,“ uvedl radní Brna-středu Petr Bořecký.

Podle náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka částečné úpravy náměstí dlouhodobé řešení prostranství neznemožní. „Mendlovo náměstí má hodně problémů. V současnosti ho třeba není možné na několik let uzavřít a kopat tam. Nemáme vykoupené potřebné pozemky pod nemocnicí u svaté Anny pro úpravy. Zásahy do kanalizací si vynutí investice za zhruba miliardu korun,“ tvrdí Hladík.

Zástupci města chtějí využít plánované výměny parovodů za horkovody a prostranství částečnými úpravami zvelebit. Práce plánují stihnout do léta 2022, kdy to bude přesně dvě stě let od narození Gregora Johanna Mendela. Na památku zakladatele genetiky na náměstí vznikne socha.