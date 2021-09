Do nich se začátkem září podle slov náměstka brněnské primátorky Jiřího Olivy stěhovaly první matky s dětmi. „Jsou to velké slunné byty v pěkném historickém domě,“ popsal.

Rekonstrukce se podle něj povedla. „Budova sice není památkově chráněná, ale má bohatou historii. Z toho důvodu jsme přistoupili k citlivé obnově, abychom co nejvíce zachovali její původní stav,“ dodal náměstek.

Nebytové přízemí celnice i se zahradou by mělo do budoucna sloužit nějaké kavárně. Brněnští zastupitelé by rádi v těchto prostorech uspořádali výstavu, která by poukázala na výjimečnost tohoto místa. V šestnáctém století tam totiž bývalo městské popraviště. Vedle celnice stojí gotický Zderadův Sloup. Jméno nese po českém šlechtici jedenáctého století, který byl podle pověsti v tomto místě zavražděn.

Podobné sociální byty vznikly v domě s půdní vestavbou na Vlhké ulici. O prázdninách tam bylo zkolaudováno sedmnáct bytů.