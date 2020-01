Je držitelkou Ceny města Brna, Jihomoravského kraje i Pamětní medaile sv. Petra a Pavla. Příští rok by se historička Milena Flodrová mohla stát i čestnou brněnskou občankou. Přidala by se tak třeba k Milanu Kunderovi nebo Emilu Bočkovi. Jmenování navrhla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Historička Milena Flodrová (uprostřed). | Foto: Deník / Eliška Gáfriková

Učinila tak na popud publicistů Miloše Šenkýře a Jiřiny Veselé. „Myslím, že mezi Brňany by se jen těžko našel někdo, kdo by jméno Mileny Flodrové nikdy neslyšel. Ona sama byla a je pravověrnou Brňankou, tedy člověkem, který se svým městem dýchá a má ho rád. Velmi si cením toho, že paní Flodrová můj návrh přijala, i když chápu, že vzhledem k její skromnosti to pro ni nebylo snadné rozhodnutí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.