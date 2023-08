/VIDEO/ Když před dvěma lety dělníci zbourali dům na Tomkově náměstí v brněnských Husovicích kvůli stavbě velkého městského okruhu, objevili na štítové zdi přiléhající sokolovny téměř zachovalou velkoplošnou reklamu z roku 1933. I díky pomoci lidí se nyní podařilo nápisy obnovit do podoby, kterou měly před devadesáti lety.

Na štítové zdi husovické Sokolovny září obnovená historická reklama. | Video: Deník/Alžběta Kadlecová

Reklama se rozkládá na ploše sto sedmdesát metrů čtverečních. „Jde pravděpodobně o největší dochovanou historickou reklamu na našem území,“ uvedl starosta městské části Brno-sever Martin Maleček. Štítová zeď sokolovny znovu nabízí inzerci tehdejších podnikatelů a živnostníků.

Lidé tak nyní prochází kolem zrestaurovaných nápisů z minulého století, které lákají na mentolovou francovku Alpu, módní zboží nebo například na čalouněný nábytek. „Bydlím hned tady, ale fasádu vidím poprvé. Myslím, že se jim to povedlo. Rozhodně na první dobrou zaujme. Líbí se mi tam ty obrázky,“ řekla ve čtvrtek na místě redaktorce Deníku například Zuzana Šteflová.

Zdroj: Deník/Alžběta Kadlecová

Právě zájem lidí pomohl myšlenku obnovení původního štítu budovy uskutečnit. „Když jsem v roce 2021 na Facebooku psal o znovunalezení reklamy, mnoho lidí se zapojilo do pátrací akce. Hledali informace o inzerujících a dokonce se nám podařilo dohledat to, co se nepodařilo zachovat,“ vysvětlil Maleček.

Reklamu zrestaurovala do podoby z roku 1933 písmomalířka Pavla Medlová. „Přidali jsme tam pouze znak Sokola a dokreslili siluetu nízkého domečku, který tam v té době stál,“ vysvětlil starosta městské části Brno-sever.

Příští rok u Sokolovny přibude také pamětní tabule. „Budou tam informace o inzerujících. Lidé se dočtou o procesu, který vedl ke znovuobnovení velkoplošné reklamy,“ zmínil Maleček. Plánují u zdi také vysadit druhy keřů, které tam rostly i před devadesáti lety.

Starosta Maleček je s výsledkem spokojený. „Je to určitě kus historie Husovic. Pozitivní odezvy ostatních svědčí o tom, že se jedná o počin, který má místo na mapě dějin Brna,“ řekl Maleček.

Kdo všechno na Sokolovně inzeroval

Reklama na francovku Alpu

Alpa je čirý alkoholový roztok s přídavkem éterických olejů, silic, bylin a přírodního mentolu

Reklama je v provedení logotypu známém z první poloviny třicátých let minulého století s doplněním o tehdejší slogan „otužuje svaly“

Firmu založil v roce 1913 v Králově Poli Josef Veselý

Ve třicátých letech minulého století byla firma jedním z největších výrobců francovky v Evropě

Firma Alpa vyrábí ve Velkém Meziříčí své tradiční výrobky dodnes

Inzerát brněnského rodáka Jana Nároka z Řečkovic

Byl majitelem obchodu s dámským a pánským módním zbožím

Zakládal si na aktuálních módních trendech

V roce 1949 byla tato čtvrt století fungující živnost firmě nuceně zastavena

Reklama na nábytek firmy Božánek

Výrazná a svým rozměrem největší reklama na budově

Čalouněný a kožený nábytek byl tehdy synonymem kvality a pohodlí

Zařizovali se jím vily známých brněnských podnikatelů

V dolním pravém rohu reklamu uvedené jméno Foltýn, pravděpodobně šlo o autora grafického zpracování reklamy

Ukazatel dolů směrem do Starobrněnské restaurace

Restaurace sídlila v přízemí Sokolovny

Měla velkou letní zahrádkou vzadu v areálu patřícímu husovické Sokolské jednotě

Upoutávka na výrobky krejčovského mistra Jana Novotného z Husovic

V počátcích podnikání bydlel a měl dílnu v Husovicích

O pracně vybudovanou oděvní dílnu a obchod přišel znárodněním v roce 1948

Roku 1952 ho politická situace donutila živnostenské oprávnění ukončit

Jako krejčí se pak živil i nadále

Reklama na prodej holí, deštníků, koženého zboží a hraček

Reklama patřila dalšímu brněnskému rodákovi Josefu Veverkovi

Deštníky nejen prodával, ale i opravoval

Později Josef Veverka zahájil jejich výrobu

Podnik byl po roce 1948 znárodněný

Zdroj: Martin Maleček

ALŽBĚTA KADLECOVÁ