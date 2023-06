Historickou tramvají se mohou cestující projet od července do konce letních prázdnin v Brně vždy o víkendech na lince H4. Vůz pojede v čase od deseti hodin dopoledne do sedmi odpoledne od náměstí Svobody přes Českou, Malinovského náměstí a Hlavní nádraží.

Historický tramvajový vůz číslo 107, takzvaný Dřevák, bude jezdit přes letní prázdniny o víkendech centrem Brna. | Foto: DPMB

„Letošní novinkou je, že pojede až na Mendlovo náměstí. Loni tramvaj jezdila jen na Nové sady," sdělil dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

O letních prázdninách bude vůz číslo 107, takzvaný Dřevák, jedinou tramvají, která přes náměstí Svobody projede. Kvůli výluce totiž pojedou v toto období linky 4 a 9 odklonem. V pěší zóně v Masarykově ulici v centru města je totiž v plánu obnova dlažby, kterou má na starosti firma Brněnské komunikace. Dopravní podnik této rekonstrukce využije k výměně kolejové konstrukce v dotčené části ulice.

Zájemci se mohou projet také historickým trolejbusem na lince H24, a to vždy o prázdninových víkendech od deseti dopoledne do sedmi hodin večer. Vůz pojede na trase mezi Mendlovým náměstím a Vozovnou Komín. „Budou se tam střídat trolejbusy 6Tr, 7Tr, 9Tr, 11Tr a 17Tr. Jsou to naše vozy i Technického muzea," vyjmenoval Seitl. Linka se vrací po čtyřleté odmlce.

Na historických linkách, které jsou označené písmenem H, platí běžný tarif vstupného. Výjimkou jsou jízdní kola a nadměrná zavazadla, jejichž přeprava není v historických vozech povolená.