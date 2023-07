Přerušení stavebního řízení potvrdil i ředitel jihomoravské Správy a údržby silnic Roman Hanák. „Podklady jsme doplnili. Zahájení stavby předpokládáme v roce 2024," reagoval Hanák.

Po mostě po rekonstrukci povede dvoupruhová silnice široká pět a půl metru. Větší šířku neumožňuje cihlová klenba mostu. Doposud projede po mostě maximálně jedno auto, protijedoucí už se na most nevejde. Lidé rekonstrukci vítají. „Je úzký, takže každé zlepšení bude dobré. Myslím, že změna je důležitá hlavně kvůli zvýšení bezpečnosti. Auta se kolikrát navzájem nepustí, troubí na sebe. Mě už tam párkrát málem smetli, když jsem jela autem,“ řekla Deníku Dana Ambrožová.

Podobně se vyjádřil také místní Karel Kodar. „Ať už je to spravené, ten jednosměrný provoz je hrozný,“ má jasno.

Vedení města by bylo také rádo, kdyby u mostu po rekonstrukci vznikly nějaké bezpečnostní zklidňující prvky. „Snad najdeme s projektanty společnou řeč," věří starosta.

V příštím roce by dělníci měli opravit most, v dalším přijde na řadu stavba lávky pro pěší. „Stávající ocelovou lávku nahradí moderní z předpjatého betonu," přiblížil Ondráček. Široká bude dva metry a podle starosty by tam mohli jezdit i cyklisté.

Představitelé města by chtěli vrátit k mostu také některé původní sochy nebo alespoň kříž. „Na nějaké vhodné místo, aby nezavazel autům," zmínil Ondráček. Ovažují i nad obnovou latinských nápisů na mostě, které tam v mniulosti byly, ale zubem času se vydrolily.

Správa a údržba silnic bude mít na starosta rekonstrukci mostu včetně přeložky inženýrských sítí, město zaplatí stavbu lávky. Předpokládané náklady na opravu mostu jsou sedmnáct milionů korun bez daně, lávka má stát 7,5 milionu bez daně.

Pitrův most:

* Byl postavený za probošta Pitra v roce 1760.

* Stavbu se třemi pilíři zdobilo pět soch světců a kamenný kříž vídeňského sochaře Nösmanna.

* Sochy a kříž nyní lemují cestu ve vstupním nádvoří rajhradského kláštera.

MICHAL HRABAL

ALŽBĚTA KADLECOVÁ