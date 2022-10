Hladík se měl minulý týden setkat jako kandidát na ministra s prezidentem Milošem Zemanem, ale kvůli razii se schůzka neuskutečnila. KDU-ČSL však vyjádřila Hladíkovi podporu a na jeho nominaci trvá. Razie celou situaci zkomplikovala, musel ji vysvětlovat celostátnímu vedení své strany. "Nejel jsem na širší vedení strany s tím, že chci být ministrem, ale abych vysvětlil tu situaci a diskutoval o tom, co je nejlepší pro KDU-ČSL. Není to o mé touze být ministrem, není to pro mě sen, kterého bych chtěl za každou cenu dosáhnout. Pro mě to znamená velkou zodpovědnost za budoucnost České republiky," uvedl Hladík. Zda nakonec bude ministrem, nechce předjímat.