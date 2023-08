Je dlouhá přes sto padesát metrů a její součástí je patnáct odbočení. Takzvaná hlavní výhybka pro stavbu vratné smyčky v brněnských Pisárkách už je v areálu brněnského dopravního podniku. Pracovníci ji budou pokládat v září.

Nová takzvaná hlavní výhybka pro stavbu vratné smyčky v brněnských Pisárkách. | Foto: poskytl DPMB

Deníku to potvrdil dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl. „Kolejové konstrukce už k nám přivezli od výrobce. Instalace bude postupná v průběhu podzimu v návaznosti na práce, které tomu předcházejí. Například kanalizace a podobně," sdělil Seitl.

Podle něj se jedná o technicky velmi zajímavou část stavby. „Nicméně náročných technických milníků má tato stavba více," podotkl Seitl.

Vratná smyčka vzniká v Pisárkách za provozu. Výluky v městské hromadné dopravě jsou kvůli této stavbě pouze dílčí. „V období červencových svátků byla pětidenní, kde už došlo na finální kolejové řešení na traťové koleji z centra. Žádnou takovou další výluku v letošním roce neplánujeme," poznamenal dopravní ředitel.

Stavba smyčky v Pisárkách:

Termín: leden 2023 – konec léta 2024

Cena: celkové náklady 680 milionů Kč

Úprava traťové koleje ve směru do centra, včetně propojení do vozovny, je v plánu na jaře příštího roku. Konkrétní termín ještě podle Seitla stanovený není.

Hlavním cílem stavby tramvajové smyčky ulehčit práci zaměstnancům dopravního podniku a do budoucna také úspory. „Šaliny, které přijíždí od Bystrce, se musí jet nyní otočit na Mendlovo náměstí a pak se vrátit, protože do vozovny se nedá najet z jiného směru. Jedná se o desetiminutové zdržení, navíc to přináší náklady navíc," přiblížil na začátku stavby generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Každý den zajede do pisárecké vozovny asi sto tramvají, polovina jede podle Havránka z druhého směru. Hotovo má být podle plánu v příštím roce.

Pisárecká vozovna v současných místech vznikla už v roce 1870.