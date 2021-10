„Máme velkou smůlu v tom, že při projektování nových silnic je nyní hlukový limit padesát decibelů. Za touto hranicí jsou možná protihluková opatření. U staré čtyřproudé silnice v našem úseku je ale stále platný limit sedmdesát decibelů. Při měřeních jsme těsně pod ním a léta se marně snažíme o nějaké řešení. Je to peklo,“ uvedla starostka České Jana Chiniová.

Měření v obci podle ní opakovaně ukázala na hodnotu 69,9 decibelů. Navíc se počítá s určitou tolerancí několika decibelů. „Silničáři nám opakovaně řekli, že pokud se v obci naměří přes dvaasedmdesát decibelů, tak se do pěti let postaví protihlukové stěny. To je nám k ničemu. Měla by se co nejdříve změnit legislativa a hlukové limity. Jsme z toho zoufalí. U nových silnic a dálničních úseků se staví protihlukové stěny i kvůli minimálně zástavbě a obec s tisícovkou lidí nikoho nezajímá,“ dodala.

Šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl na nedávné besedě v Černé Hoře na Blanensku ohledně výstavby nové rychlostní silnice 43 přislíbil, že v obci provedou v nejbližší době další měření. „Přesná čísla v tuto chvíli neznám, ale situaci nechám co nejdříve prověřit. Pokud dojde k překročení limitů, tak protihlukové stěny postavíme. Zákonem jsou ale jasně dané hlukové limity. To nezměníme,“ uvedl Mátl.

Speciální asfalt

Podobný problém léta řeší také obyvatelé Lipůvky a Lažan na Blanensku, přes které přes silnici I/43 denně projíždí přes patnáct tisíc aut. Silničáři tam části obyvatel nechali před lety na domech vyměnit původní okna za plastová. „Částečně to pomohlo a hluk z provozu se u nás doma snížil. Ale přijde mi, že po silnici jezdí stále více aut, takže se to zase zhoršuje. Řešením je výstavba nové rychlostní silnice číslo 43, ta je však v nedohlednu. Pomohla by nám ale i nová mimoúrovňová křižovatka před Lipůvkou, která by měla rameno na Tišnov a svedla část provozu z centra obce,“ řekla Marcela Antonovičová z Lipůvky.

O trochu klidnější spaní budou mít zanedlouho obyvatelé nedalekých Milonic. Silničáři tam totiž při budování průtahu obcí použili speciální nízkohlukový asfalt. „Místní mi hlásili, že je to znát a doprava je tišší. Uvidíme, až ji pustí oběma směry. Nízkohlukový asfalt je fajn, ale jeho údržba je údajně náročnější a v republice snad mají být na to jen dva stroje. Uvidíme,“ poznamenala starostka Milonic Marcela Nešetřilová.

Novou hlukovou stěnu staví silničáři mezi pětadvacátým a sedmadvacátým kilometrem D2 u Hustopečí. Po jejím vybudování dlouhodobě volali tamní obyvatelé, stávající stěna, jedna z nejstarších v republice, byla nedostačující. Stěna v délce necelých dvou kilometrů bude hotová do konce roku. Bude vysoká od 3,25 do 5,25 metru. Náklady na výstavbu dosáhnout skoro devadesát milionů korun bez daně.