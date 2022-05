Po konstrukci míří ve dvou pruzích vozy směrem do Husovického tunelu od pátku. „Ukázalo se ale, že pokud po kovové konstrukci jede autobus nebo nákladní auto, je most hodně hlučný. Poukazují na to lidé z Kaloudovy a ze spodní části Soběšické,“ upozornil starosta Brna-severu Martin Maleček.