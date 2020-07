Hnědé popelnice? Brňané bioodpad příliš netřídí, zaplňují jím černé kontejnery

Brňané do směsných popelnic vyhazují i takový odpad, který by měl správně být v koších hnědých. Ukázal to první rok projektu, při němž odborníci ze společnosti SAKO, Mendelovy univerzity a společnosti Green Solution, zjišťují, co vlastně Brňané vyhazují do černých popelnic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Ludmila Korešová