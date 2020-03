„Dozvěděli jsme se o zániku, až už to byla hotová věc. Domnívám se, že důvodem byla podpora současného hejtmana Bohumila Šimka v letošních krajských volbách. Praktiky hnutí ANO se mi nelíbí, kolují informace, že tohle byla výstraha pro další organizace,“ sdělila místostarostka Černovic Šárka Korkešová.

Bývalý brněnský primátor a současný lídr do voleb za hnutí ANO 2011 Petr Vokřál ale tento důvod označil za nesmysl. „Šimka podporuji a jsem velmi rád, že nadále chce pokračovat v práci pro kraj. Organizace jsme zrušili, jelikož jejich členové poškozují jméno hnutí a chtějí odvést pozornost od toho, že jsou napojeni na podivné skupiny lidí,“ okomentoval Vokřál.



Dodal, že se to týká třeba bývalého brněnského radního Jiřího Švachuly, který je obviněný v případu podezření z korupce.



Starosta Židenic Aleš Mrázek, který kandidoval jako nezávislý za ANO, se proti spojení politiků z Židenic s kauzou Švachula vymezil. „Nikdo z nás s tím nemá nic společného. Je to celé podivné a účelové. Také se domnívám, že je to kvůli tomu, že jsme vyjádřili podporu hejtmanu Šimkovi,“ dodal.