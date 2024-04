„Už šest let jsem si říkal, že to musím zkusit. Letos mi to konečně vyšlo. Čekal jsem, že řeku přehodím. Byly ale těžší podmínky, foukal totiž špatný vítr,“ svěřil se Deníku vítěz čtrnáctého ročníku.

Jak přiblížil moderátor František Ondruš, letos potrápil účastníky jihovýchodní vítr, který odpoledne výrazně nabral na síle. Zároveň uznal kvality letošního šampiona. „Předvedl moc pěkný hod,“ podotkl Ondruš.

Mezi desítkou žen letos kralovala Marcela Řičicová. Nejpočetnější byla hned úvodní kategorie těch nejmladších.

„Dětí se zúčastnilo jednatřicet,“ přiblížila organizátorka Andrea Řičicová s tím, že účastníci museli počítat až s extrémním větrem, který byl nejsilnější za všech čtrnáct ročníků.

S tím si v dětské kategorii nejlépe poradil Patrik Koněvalík. Po finálovém rozhozu obsadila stříbrnou příčku Nikol Marcinová.