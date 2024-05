Česká republika letos pořádala mistrovství světa po devítileté přestávce a znovu navýšila rekord v návštěvnosti turnaje. Současné maximum je téměř osm set tisíc diváků. Právě devět či deset let je zhruba interval, kdy se pořadatelství hokejového šampionátu vrací do stejné země. Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik ale ve studiu České televize řekl, že by se nebránil dřívějšímu návratu. „Měli jsme velké sezení se členy Mezinárodní hokejové federace, kde jsem dal prezidentovi Lucu Tardifovi myšlenku, že kdyby v kratším termínu nevěděli kam, tak my jsme obrovská hokejová země," prohlásil Hadamczik.

VIDEO: Zlatá radost. Podívejte, jak v Brně slavili titul hokejových mistrů světa

Aréna Brno plánované dokončení: červen 2026

předpokládané náklady: 4,44 miliardy korun (pouze hala), 500 milionů (vnitřní vybavení haly)

počet diváků: až 12 714 diváků

rozměr hřiště: 60 m x 26 m

V příštím roce zavítá mistrovství světa do Švédska a do Dánska, o rok později do Švýcarska a jisté jsou i šampionáty v letech 2027 a 2028 v Německu, respektive ve Francii. Víceprezident Mezinárodní hokejové federace a šéf pražské části organizačního výboru letošního šampionátu Petr Bříza věří, že se další mistrovství v České republice může konat po roce 2030. Z cyklu vypadlo Rusko a Bělorusko. „Můžeme se reálně bavit o roku 2031, 2032, 2033, kdy bude chtít český svaz s novou dokončenou arénou v Brně o turnaj usilovat," sdělil Bříza o víkendu v Praze. Jeho slova zveřejnil server sport.cz.

Nová multifunkční hala na brněnském výstavišti má být hotová v červnu 2026.