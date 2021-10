Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí, říkával Tomáš Garrigue Masaryk. Vzdát hold prvnímu prezidentovi samostatného československého státu přišli lidé z celého jihu Moravy.

Hold Masarykovi. U sochy prvního prezidenta se nahromadily květiny. | Video: Deník/Pavel Podešva

Položit květiny přišli politici, vojáci, záchranáři a další v den výročí vzniku Československa pod Masarykovu sochu na Komenského náměstí v Brně. „Je to jedna z nejvýznamnějších událostí naší historie. Odkaz lidí, kteří se na vzniku republiky podíleli, je do dnešního dne aktuální. Ještě jsem neslyšela Masarykovu myšlenku, která by mi nebyla blízká. Je to studnice moudrosti, od které se stále můžeme učit,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.