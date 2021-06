Lesy mají být v budoucnu odolnější vůči změnám počasí i škůdcům. Pomůže tomu směs jehličnanů a listnáčů. „V nižších polohách především duby doplňované například lípou, habrem nebo javorem. Do horských oblastí patří smrk s bukem, jeřábem či javorem klenem,“ sdělila Jouklová.

Podle Lumíra Dobrovolného ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny je potřeba také změnit věkové uspořádání. „Podobně jako například ve škole jsou ve třídách žáci stejného věku a nejstarší odchází, i v lese jsou starší věkové třídy nahrazovány mladšími, respektive novými výsadbami,“ přiblížil Dobrovolný. Lesy pěstované tímto způsobem jsou ale náchylnější k narušení.

Ty nové podle něj mají být pestré nejen druhově, ale i věkově. „Hlavní přerod musí být v našich hlavách. Přestat svazovat les do nefunkčních věkových schémat a nevytvářet úmyslně holiny. Je třeba přistupovat k lesu jako k živému společenstvu, kde je každý strom i každý metr čtvereční jedinečný,“ upozornil odborník.

Státní lesníci loni vytěžili v kraji dva miliony kubíků dřeva, většinu kůrovcového a poškozeného větrem. „Letos počítáme s těžbou 1,3 milionu kubíku, což jsou dvě třetiny loňského objemu,“ uvedla Jouklová.

Chladné a deštivé jaro podle lesníků kůrovci příliš nesvědčilo. „Odhadujeme, že se vylíhnou dvě dceřinné generace kůrovce. Stromy by neměly být napadené tak extrémně jako v letech 2015 až 2019,“ doplnila Jouklová.

V lesích pracuje těžká technika, auta odvážejí vytěžené kalamitní dřevo, což se projevuje na stavu tamních cest. „Odpovídá lokálním podmínkám. Na místech, kde se více těží a zároveň je tam aktuálně mokro, jsou také lesní cesty momentálně v horším stavu,“ poznamenal mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Resort podporuje jejich opravy.

Kůrovec způsobuje těžkosti také myslivcům. Po odtěžení dřeva oblasti zarůstají a zvířata tam nacházejí úkryt. „Pro zvěř je to nejlepší místo. Má tam klid, vodu i potravu. Do budoucna by to mohl být problém kvůli její regulaci,“ řekl jednatel Okresního mysliveckého spolku Blansko Jaroslav Zelený.

Zalesnění:



- letošní plán státních lesů: výsadba na 1771 hektarech 10,4 milionů sazenic.



- největší obnova: v okolí Černé Hory na Blanensku, Náměšti nad oslavou a Bučovic na Vyškovsku.



- výsadba: od dubů po smrky a modříny.