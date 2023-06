Střílet, nebo nasadit dravce? Vedení Brna chce množství holubů ve městě snížit jinak. Variantou se mají stát městské holubníky. Zástupcům brněnských radnic ji představili úředníci z odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství.

Problémy s přemnoženými holuby mají v Brně vyřešit půdní holubníky. | Foto: Jaroslav Suchý

„Osobně jsme se poté přesvědčili, jak takový půdní holubník může fungovat v Gymnáziu Matyáše Koperníka v Bílovci. Byli jsme z toho nadšeni. Víme také, že takové holubníky fungují už několik dekád v západní Evropě, kde se podařilo pomocí částečného odběru vajec snížit populaci holubů o polovinu,” uvedl náměstek primátorky Jaroslav Suchý.

Problémy s přemnoženými holuby mají v Brně vyřešit půdní holubníky.Zdroj: Jaroslav SuchýZkušenosti ukázaly, že holubi, kteří jinak trusem znečišťují veřejná prostranství, v uzpůsobeném zázemí tráví až osmdesát procent času. Podle náměstka Suchého je ideální variantou půdní verze. Cena jednoho holubníku se pohybuje do dvou set tisíc korun a pojme i stovky ptáků.

„Teď zjišťujeme zájem městských částí, kde vědí, jaká vhodná místa pro holubníky by mohly mít. Potřebujeme také znát jejich minimální počet, který by stav v ulicích zlepšil. Proto mimo jiné hodláme zjistit celkový počet holubů v Brně. Zatím neznáme přesné číslo, ale mělo by jít o tisícovky jedinců,“ konstatoval náměstek Suchý.