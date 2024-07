Tesařík to v letectvu dotáhl až na generálmajora a zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Podobně o této akci mluví i jeho navigátor Ivan Pospíchal. Ten svou kariéru zakončil u vrtulníkářů v Náměšti nad Oslavou jako plukovník. Ani jeden z nich tedy není laik, který by měl tendenci situaci přehánět.

To není historka ve stylu jedna paní povídala. Je to skutečnost, na kterou posádka vrtulníku dodnes vzpomíná a která vešla do dějin jako nejznámější případ sledování neznámého létajícího objektu na našem území. Psal se 12. červenec 1987 a zuřivá honička se odvíjí nejprve nad jihomoravským Znojemskem, poté se přesunula nad jižní část Třebíčska. „Myslím, že manévry proti nám byly rozhodně nebezpečné,“ zhodnotil situaci kapitán vrtulníku Čestmír Tesařík pro pořad Netflixu Přísně tajné projekty UFO: Odtajněno.

Létající doutník

Tesařík, Pospíchal a jejich kolega Milan Šaro tehdy spadali pod 51. vrtulníkový pluk. Ten sídlil v Prostějově, se svou čtyřiadvacítkou ale drželi hotovost těsně u hranic s Rakouskem na malém letišti v Božicích u Znojma. Tam je zastihla zpráva, že z Rakouska se blíží nějaký cíl.

Posádka okamžitě vzlétla a ve směru k Vranovu nad Dyjí nastoupala do 3500 metrů. „Cíl přímo proti vám, vzdálenost 3 km, 2 km, 1 km, 500 metrů, 300 metrů. Když ze země ohlásili vzdálenost 200 metrů, podíval se nadporučík Pospíchal nad sebe a vykulil oči. Nad ním proletěl v protisměru podivný tmavý předmět doutníkového tvaru,“ napsal bývalý náčelník vrtulníkového letectva Jaroslav Špaček v knize Jednapadesátý.

Sestřelit UFO

Tesaříkův stroj neměl radar, a tak musel spoléhat na navádění ze země a vizuální kontakt. Pilot se tedy snažil co nejvíce manévrovat, aby podivnou věc neztratil z dohledu. Nebylo to snadné, „doutník“ se totiž pohyboval velice nezvykle. A navíc způsobem jako žádný jiný stroj. „Šlo to vždycky do slunce, aby to ztížilo pozorování. Navigátor zmáčkl stopky a odpočítával. Z toho jsme vypočítali rychlosti. Bylo to od 60 do skoro 3000 kilometrů za hodinu. Stíhačky, schopné letět tři tisíce, všechny mají pádovou rychlost přes sto kilometrů,“ uvedl Tesařík v knize Jaroslava V. Mareše Největší záhady české historie.

Posádka dostala příkaz UFO sestřelit, nebylo to ale možné. Jednak kvůli těmto nezvyklým manévrům, jednak kvůli tomu, že se zpočátku pohybovali nad Vranovskou přehradou plnou lidí. Po nějakém čase se ale přesunuli k Moravským Budějovicím a na Hrotovicko – až k tehdy zcela nové Jaderné elektrárně Dukovany. Tam vrtulníku po dvou a půl hodinách obtížného manévrování začalo docházet palivo, a tak se musel vrátit zpět do Božic.

Neznámý objekt byl ale stále na radarech, které jej viděly, jak míří k Brnu. Odsud přeletěl na Slovensko – a to přímo k další jaderné elektrárně, tentokrát v Jaslovských Bohunicích. Nakonec zmizel z radarů kdesi u Bratislavy. „Sto kilometrů jižně od Budapešti ležela v té době nedávno spuštěná jediná maďarská jaderná elektrárna Paks,“ připomněl Mareš ve své knize.

Generálmajor Čestmír Tesařík (nar. v roce 1959 v Jeseníku) Praxe: 1982 – 1995 pilot strojů Mi-4 a Mi-24, posléze zástupce velitele 51. vrtulníkového pluku pro letecký výcvik v Prostějově

1995 – 2002 působení na 33. základně vrtulníkového letectva v Přerově coby zástupce velitele a později velitel

2002 – 2004 zástupce Inspektora Armády České republiky GŠ

2004 – 2008 ředitel Inspekce ministryně obrany

1. 10. 2008 zástupce náčelníka GŠ – inspektor Armády ČR

30. 6. 2009 jmenován do hodnosti generálmajora Celkový nálet: 3450 hodin na typech Mi-4, Mi-24, Mi-17, Mi-2, W3A Sokol (zdroj: army.cz – https://www.army.cz/assets/Zivotopis-generalmajora-Cestmira-Tesarika_1.doc a https://www.valka.cz/Tesarik-Cestmir-t170633) Plukovník Ivan Pospíchal S vrtulníky začal létat v roce 1984 v Prostějově s Mi-4, brzy se přeškolil na Mi-24.

V armádě působil sedmatřicet let do roku 2011, dvakrát se zúčastnil bojových misí v Afghánistánu.

S Mi-24 nalétal rekordních 6600 hodin, kariéru zakončil v Náměšti nad Oslavou.

Mezi piloty se stal legendou s přezdívkou „Váňa“. (zdroj: army.cz – https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/_vana_-doletal-56863/) | Video: Youtube

Zda UFO zaznamenali i Maďaři, se nikde neuvádí. Je ale možné, že kvůli němu vzlétly i jiné československé stroje, konkrétně lehké bitevníky Albatros. „Řekli nám, že na to naváděli L-39 u Brna,“ prozradil navigátor v Marešově knize.

Jenže o tomto se žádné informace nedochovaly. Stejně tak už neexistují ani záznamy o vzletu Tesaříka a jeho kolegů. „Vedoucí směny nám dal rozkaz ke střelbě, ač nesměl, a my jsme rozkaz nesplnili. To bylo pomalu na kriminál. Následně by se musel řešit další případ, že jsme létali tak dlouho skoro bez paliva. Tak se to celé takhle zahrálo do autu,“ doplnil Pospíchal.

Lidé na Vranovské přehradě si manévrů nevšimli. Prý kvůli tomu, že vrtulník létal ve značné výšce a často i v mracích. Ať už se ale tehdy na nebi dělo cokoli, není důvod se domnívat, že by si vojáci, kteří to dotáhli až do nejvyšších sfér armády, něco takového vymysleli. Záhadný let ještě záhadnějšího předmětu je tak asi nejlépe potvrzeným svědectvím o UFO na našem území.