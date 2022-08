Po Brně jezdí ve Ferrari, teď hází seno, aby měl kde přespat. Přečtěte si proč

Přes prázdniny je ubytovaný u rodičů v Brně, a tak to má do nákupního střediska kousek. Na brigádu chodí třikrát až čtyřikrát týdně na poloviční směny. Práci si rychle osvojil a do kolektivu podle svých nadřízených dobře zapadl. „Když Honza nastoupil, překvapil mě, jak se k práci postavil. Je velmi slušný, chodí včas a práci dělá zodpovědně. Kolegové si ho rychle oblíbili,“ říká manažer prodejny Jan Pivka.

Přestože Jan studuje cukrařinu, více ho to táhne právě do obchodu. „Chtěl bych dělat za kasou. Je to zodpovědná pozice, protože pracujete s penězi. Určitě bych však chtěl zůstat v Jemnici, kde hraji závodně stolní tenis a mám tam kamarády,“ dodává školák.

BARBORA VOZKOVÁ