Pod čtyřiceti korunami za jedno pivo drží cenu Pivnice a bar Pod Studnou . Naposledy zde zdražovali na začátku minulého roku, a to zhruba o pět korun. Například čepovaná Polička zde vyjde na pětatřicet korun. „Zvyšovat cenu nebudeme, protože jsme studentská hospoda a lidé by přestali chodit. Bude nás to ale stát hodně peněz,“ vyjádřil se majitel podniku Jan Machala.

Jiní hospodští ale na zvýšenou sazbu reagují od prvního dne její platnosti. Například majitel Restaurace U Lucerny Tomáš Urbánek. „Já na tom ale nic nevydělám, cenu jsem zvýšil přesně o DPH. Nezdražil jsem já, ale stát," podotknul. Například Březňák zde ještě na konci minulého roku stál sedmačtyřicet korun, teď je za dvaapadesát.

Pivo ale není jediné, kterého se zdražování dotkne. Z deseti na jednadvacet procent se zvýšila sazba i u kávy a nealkoholických nápojů. U jídel se posunula z deseti na dvanáct procent. V Restauraci U Lucerny tak všechna meníčka zdražila o tři koruny. „Všichni asi čekali, že to přijde. U piva bych to pochopil, ale proč se zvýšilo DPH u neperlivé vody, limonád nebo džusů pro děti, tomu nerozumím," podivoval se Urbánek. Další zdražování nad rámec navýšené sazby DPH podle svých slov v plánu nemá.

Někteří pivaři kvůli zdražování uvažují o omezení četnosti návštěv hospod. „Nedám jim šedesát korun za pivo. Možná jednou za čas si jedno dám, ale jinak si za ty peníze radši koupím něco jiného," sdělil redaktorce například Jan Vyklický z Brna.

S novou výší sazby si lámou hlavu také provozovatelé hospod v okolí Brna. Například v pohořelickém Restaurantu Park naposledy navýšili cenu o dvě koruny v říjnu, když zdražil pivovar. Půllitr Prazdroje zde stojí šedesát korun. „Zatím jsme kvůli zvýšenému DPH nezdražovali, asi to ale bude nevyhnutelné," zamyslela se provozní restaurace Kateřina Karásková.

V tišnovské Restauraci Sklep si nejlevněji pochutnají pivaři na Černé Hoře, točí ji zde za devětatřicet korun. Během minulého roku tady nijak zvlášť nezdražovali, cena podle majitele restaurace Štěpána Pilného vždy závisí na ceně, kterou nastaví dodavatelé piva. „Zatím nezdražujeme a následující dva měsíce to ani nemáme v plánu, uvidíme, jak to bude v březnu,“ řekl Pilný.

Brněnský ekonom Petr Pelc podle svých slov neočekává, že by vyšší ceny piva výrazně ovlivnily návštěvnost hospod. „Ty, kteří jsou zvyklí pít pivo v nějakém množství a v nějaké kvalitě, toto zdražování moc neovlivní. Vůbec pak neovlivní dražší navoněnější piva typu Ipa, která jsou nyní hodně moderní. Spíše se to dotkne pijáků, kteří jsou zvyklí vypít v hospodě deset patnáct piv. Když si to koupí v lahváčích, vyjde ho to výrazně levněji," okomentoval navýšení sazby Pelc.