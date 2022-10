Restaurace je přitom zcela jediným zařízením v České republice, které tento zákaz dostalo. „Je to velmi extrémní případ. Nikomu jinému jsme zákaz od doby, kdy provádíme kontroly s mladistvými figuranty, neudělili," vyjádřil se k věci mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Majitel restaurace René Koláček se hájí tím, že ze strany České obchodní inspekce dochází k provokacím, kdy do jeho restaurace záměrně posílají volavky. „Je to hon na čarodějnice. Zletilost u mladých hostů samozřejmě kontroluji, ale nemůžu legitimovat všechny. To bych se mohl nechat zaměstnat jako revizor v šalině," uvedl majitel restaurace.

Dražší pivo v brněnských hospodách: vyhlášené plzeňské stojí přes šedesát korun

Inspekce zakázala majiteli restaurace Koláčkovi provoz podniku už před třemi lety. Ten zareagoval založením společnosti Žíznivý pupík s.r.o., ve které byl jediným jednatelem a jako provozovatele označil právě onu společnost. „V nalévání mladistvým potom pokračoval. Restaurace na tom má postavené své podnikání, dostáváme hlášení i od policie," vysvětlil ředitel inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj Karel Havlíček.

Letos se kvůli opakujícím se případům nalévání alkoholu nezletilým v restauraci rozhodla České obchodní inspekce pro další razantní krok. Společnosti Žíznivý pupík s.r.o. tak k příštímu úterý skončí živnost a nadále nebude moct restauraci provozovat. V reakci na to René Koláček tento týden znovu založil další společnost, tentokrát s názvem Bezedný žejdlík s.r.o.

I v této společnosti je Koláček jediným jednatelem a restauraci zavírat nehodlá. „Provozovatelem zařízení je teď Bezedný žejdlík s.r.o.," potvrdil majitel restaurace.

Půl milionu za pokuty

Při prvním zákazu v roce 2019 udělila Koláčkovi inspekce navíc i pokutu tři sta padesát tisíc korun. Letos mělo jít podle jeho slov o dalších dvě stě tisíc. „Jde o incident až z loňského října, kdy policie zajistila tři mladistvé. Jeden z nich nadýchal 0,61 promile, další dva méně," popsal Koláček.

Zkušenost s restaurací U Žíznivého pupíku má například i Brňan Matěj Žabčík. „Chodili jsme tam po tanečních, bylo nám tak šestnáct. Všichni věděli, že Renda nalije každému," vzpomínal Žabčík.

Privatizace domů v Brně: soud vzal do vazby všech sedm obviněných

Ve druhém čtvrtletí letošního roku došlo k nárůstu případů prodeje alkoholu mladistvým, proto chce Česká obchodní inspekce v kontrolách pokračovat i v nadále. V Jihomoravském kraji si od dubna do června koupili nezletilí figuranti alkohol ve čtyřiceti procentech případů. Věk figurantů je přitom podle slov ředitele inspektorátu Karla Havlíčka vždy okolo šestnácti let a důraz je kladen i na to, aby nevypadali starší.