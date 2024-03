Nejraději má podle svých slov přátelskou atmosféru a zajímavé prostředí pivnice. „I když je to podnik, který už má svoje štamgasty a mají tady i stůl se jmény, tak jsme se ani poprvé necítili nezvaní. Hodně se mi líbí i fotbalové šály, co tady všude jsou, stará kola, stoly ze starého nábytku a spousta zajímavých věcí," zasmála se Bordásová.

Například Viviana Bordásová chodí s přáteli do hostince na čepovanou Plzeň pravidelně už dva roky. „Slavila jsem tady i mé třicetiny, sešla se spousta mých známých a někteří sem začali chodit pravidelně dívat se na fotbal. Z uzavření jsme všichni smutní. Je to škoda, určitě je pivnice součástí Brna, nebo alespoň Králova Pole," zamyslela se žena.

Jedním z důvodů ukončení provozu legendárního hostince je plánovaná rekonstrukce budovy na rohu Staňkovy a Skřivanovy ulice, v níž sídlí. Dům vlastní společnost Nott Real.

Popraskaný bytový dům na odpis o krok blíž záchraně. Židenicím půjčí sto milionů

„Měli jsme smlouvu na dvanáct let. Ta na konci dubna končí a majitelé domu nám potvrdili, že se budova bude opravovat," uvedl provozovatel Hostince U Daana. Podnik vlastní jeho syn.

Naposledy se rozloučit s hostincem můžou štamgasti v sobotu sedmadvacátého dubna. O provozu pivnice na jiném místě její provozovatel neuvažuje, stejně jako o znovuotevření po rekonstrukci domu. „Tak daleko se nedívám a není už ani energie nebo chuť. Čtvrt století být v hospodě, to člověka vyčerpá," dodal.



Nahrává se anketa ...

"Otvírali jsme hospodu když se ještě hrál fotbal Za Lužánkami. Pak zavřeli stadion a my jsme 23 let čekali, až se začne stavět nový. Nový zůstal jen ve stádiu makety a už se nikdy stavět nezačne. Mezitím stihnul chátrat i barák a my taky. Teď už není na co čekat," napsali na svůj facebookový profil.

Do hostince chodí nyní hodně cizinců

O tom, že dům bude potřebovat opravu, věděl dopředu. „Některých věcí je mi líto, ale člověk nemládne. Pětadvacet let je až až. Počítal jsem s tím a věděl jsem, že už dál pokračovat nebudeme. S tou rekonstrukcí se to protnulo přesně v tom bodě, kde se to protnout mělo. Dům opravu potřebuje, jsou tady špatné odpady, provoz už by dál v těchto podmínkách nebyl ani možný," vysvětlil provozní.

Hospodu otevřel v září roku 2001. Mezi lety 2007 a 2012 ale fungovala pod taktovkou někoho jiného. „Hospodu pět let provozoval někdo jiný, kontinuita je tady ale pořád stejná. Odehrávaly se tady veškeré fotbaly, mistrovství světa i Evropy, hokeje. Měli jsme tady čtyři televize a když bylo mistrovství světa, tak byly televize i venku," zavzpomínal provozní.

Teď podle něj do Hostince chodí hodně cizinců, především na Ligu mistrů. „Cizinci žijící v Brně teď tvoří nejpočetnější skupinu návštěvníků," podotknul.

Součástí Hostince U Daana je také provozovna Wing of Fire, odkud rozváží především žebra a křídla. Tato služba zůstane zachována, přesune se ale na roh Kotlářské a Tučkovy ulice.