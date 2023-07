/FOTOGALERIE/ Pětadevadesáté výročí od otevření slaví v pondělí unikátní hotel Avion v centru Brna. Nejužší hotel ve střední Evropě byl přitom v předchozí dekádě očím návštěvníků zcela uzavřený, do opravených útrob funkcionalistické stavby mohou lidé nahlédnout teprve od loňského roku. Připomeňte si ve fotogalerii, jak se hotel během posledních let proměnil.

Brněnský hotel Avion po rekonstrukci a před otevřením. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Od roku 2010 zela budova prázdnotou, do oprav se dělníci pustili teprve o šest let později. Cílem úprav byla změna prostor tak, aby co nejvíce odpovídaly původním nápadům architekta Bohuslava Fuchse. Právě ten totiž funkcionalistický unikát před téměř stoletím navrhl. „Přijměte, vážený pane architekte, náš upřímný dík za důmyslný projekt a za veškerou péči, již jste naší stavbě tak obětavě věnoval,“ děkoval v roce 1928 restauratér Miroslav Kostelecký architektu Fuchsovi.

Avion najdou lidé v České ulici, tedy na jedné z hlavních pěších tepen historického centra Brna. S šířkou pouhých osmi metrů je nejužším hotelem ve střední Evropě. Po obnově uvnitř přibyla třeba elipsovitá okna, jež sice byla v původním návrhu, ale dlouhá desetiletí zůstávala pouze na papíře.

Známý hotel Avion v Brně po letech znovu otevřel: podívejte, jak vypadá uvnitř

„Je to jedna z nejreprezentativnějších staveb brněnské funkcionalistické moderny. Jejím autorem je prominentní architekt. Stavba se navíc nachází v úplném centru města. Tohle všechno jí dohromady dává punc výjimečnosti," vyzdvihl dříve ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.