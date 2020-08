Zážitek z prostor nadmíru zachované vily jim umocňuje praktická ukázka šermu. Muž oblečený do francouzské důstojnické uniformy nejprve učí šermířské základy mladíka z řad návštěvníků.

Po chvíli se na scéně lodžie vily objevuje moderní šermíř, důstojníkův odvěký rival, se kterým mají spor o to, kdo je lepší v šermování. S vervou se pouští do sebe, ale nakonec se i přes tuhý souboj rozcházejí smířlivě. „Dcera továrníka Stiassniho Zuzanka byla šermířkou a chodila na lekce, proto máme k šermu ve vile tradici,“ vysvětluje důvod ukázky Jaroslav Vaculík v uniformě francouzského důstojníka.

Uhrančivý skvost

Po konci sportovní části podívané se návštěvníci místnost po místnosti stále víc ponořují do historie rodiny Stiassni i samotného domu. Přesouvají se i třeba i do hlavního společenského salónku, které dominuje sedací souprava s výrazným světlým květinovým vzorem. „Tipněte si, která část vybavení v místnosti je podle vás původní,“ vybízí k malému zamyšlení průvodce Michal Hančák, který se kvůli Hradozámecké noci oblékl stylově do fraku.

Protože není kvůli času k přemýšlení nazbyt, nenechává zvědavce dlouho čekat a odpověď záhy prozrazuje. „Jedná se samozřejmě o sedačku, kterou vybírala přímo paní domu Hermine. Nábytek jsme nechali akorát přečalounit,“ dozvídají se lidé od Hančáka zajímavost.

Mezi návštěvníky nechybí tací, kteří si vilu zamilovali na první pohled. „Poprvé jsem byla na její prohlídce v pátek, tedy den před sobotní akcí. Stále jsem z ní naprosto uhranutá. Bydlela jsem kdysi nedaleko na univerzitních kolejích, ale vůbec nevěděla, jaký se tady nachází skvost,“ popisuje své zážitky z téměř sto let staré vily Brňanka Adriana Markusová.

Prohlídka končí a návštěvníci se rozchází do teplého srpnového večera. Někteří z nich si zážitek z prohlídky umocňují procházkou po obrovské zahradě vily, která při večerním osvětlení nabízí kouzelnou atmosféru.