Hrady CZ na Veveří: podívejte, jak se lidé bavili. Najdete se na fotkách?

/VIDEO/ Do nebe, do nebe, do nebe, do nebe… rozeznívá známá píseň Tomáše Kluse v pátek vpodvečer areál v těsné blízkosti hradu Veveří na Brněnsku. Užít si pivo s kamarády a poslouchat při tom známé kapely či legendární zpěváky si na místo přišly tisíce lidí. Se západem slunce vystupuje právě Klus, kterému se bravurně daří rozjásat davy fanoušků stojící pod pódiem. Ačkoliv se venku s nadcházející nocí začíná ochlazovat, Klus přikládá pod kotel a, k obrovskému nadšení jeho ctitelek, dokonce odhazuje tričko.

Poslechnout si zpěváka Tomáše Kluse, Davida Kollera nebo kapelu Mirai zamířily v pátek na hrad Veveří stovky lidí. | Video: Terezie Sekáčová