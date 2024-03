Až dosáhneme letní hladiny. Zatím nám chybí půl metru do plného stavu. Předpokládám, že to bude začátkem dubna.

Rekordně brzy k hrázi dopluly naplaveniny, které jsme těžili zatím na dvě fáze a ještě nás čeká třetí. Navíc je jich opravdu hodně, zhruba pět set až sedm set tun. Zpravidla je to tak, že když po dlouhé době přijde velká voda, tak smete všechno, co se mezitím nastřádalo v různých koutech povodí. Tak tomu bylo i u povodní na přelomu roku.

Jak velký je rozdíl mezi hladinou v zimě a v létě?

Jsou to čtyři metry. Je potřeba vytvořit zásobní prostor pro velkou jarní vodu. Plná hladina, tedy na hranu vrat přehrady, je 229,08 metru. My to ale držíme na 228,85.

Přehrada tuto zimu zamrzla po dlouhé době tak, že se na ní dalo bruslit. Kdy naposledy toto pamatujete?

Ano, ale moc bezpečné to nebylo. Pevný byl led jen například u Kozí horky a tam, kde je voda mělčí. Velké mrazy byly jen tři dny za celou zimu a síla ledu nebyla nic moc. Dříve se bruslilo až do Bítýšky, letos byl led jen na jezeře. Byly doby, kdy nezamrzla voda vůbec, na druhou stranu ale pamatuji i čtyřicet centimetrů, naposledy před sedmi lety.

Jak probíhá váš den v práci hrázného?

Začínám ranním měřením. Zapisuji teplotu vody, výšku hladiny, přítoky, odtoky. Potom měřím i v hrázní chodbě, kde zjišťuji například průsaky hráze. Ta činnost je tady opravdu různorodá.

Potýkáte se při své práci s nějakými nepříjemnostmi?

Třeba s tím, jak se chovají lidé k přírodě. Na přehradu je velký nápor. To je dané tím, že je blízko města. Návštěvníci si donesou plnou láhev, ale prázdnou už neodnesou. Řádí tu i vandalové. Lidé si neumí vážit toho, že mají kousek za domem vodu a přírodu. Pak bych zmínil i sebevrahy, to se bohužel děje na obou stranách hráze.

Vnímáte v posledních letech proměnu v tom, kolik lidí se chodí na přehradu koupat?

Samozřejmě. Než jsme začali čistit přehradu aerací, tak byla v podstatě prázdná. Voda byla špinavá, ale od té doby, kdy ji provzdušňujeme, dávkujeme síran a podobně, tak se návštěvnost rapidně zvedla. A kromě toho i cena okolních pozemků.

Pamatujete za dobu svého působení zde i nějaké přírodní extrémy?

Například když jsem při velké povodni převáděl dvě stě vteřinových kubíků vody. Vnímám i proměny počasí, rok od roku je vody méně. To způsobuje i zvýšený výskyt sinic, protože voda se neobměňuje tolik, jak by měla. Nepromíchává se a proto potřebujeme provzdušňovací věže. Pamatuji v posledních letech i letní sezony, kdy do přehrady tekly jen dva kubíky. To byly extrémní vedra.