Hřbitovy budou o dušičkách střežit nepřetržitě. I s dalekohledy pro noční vidění

Brno, Brněnsko - Tisíce lidí každoročně přitáhne na hřbitovy v Brně a na Brněnsku svátek Památky zesnulých, který připadá na nejbližší čtvrtek. Již tento víkend proto na pohřebiště zamíří víc lidí. Hřbitovy v Brně i na Brněnsku budou mít kvůli dušičkám déle otevřeno. Na svátek se připravují i policisté a brněnští strážníci, kteří budou místa hlídat před kapsáři.

Ilustrační foto.Foto: VLP/Kateřina Šulová

Již tradičně budou mít lidé na brněnských hřbitovech o dušičkách více času na to, aby položili věnce na hroby svých blízkých. „Do druhého listopadu budou všechny brněnské hřbitovy otevřené od sedmi hodin ráno do sedmi hodin večer,“ řekl ředitel Správy hřbitovů města Brna Marek Šamšula. Delší otevírací doba bude i na mnohých místech na Brněnsku.

Na brněnském Ústředním hřbitově i dalších brněnských pohřebištích budou muset lidé kvůli dušičkám počítat i s některými omezeními. „Lidé mohou do areálu vjet autem jen ve zdůvodněných případech a nejpozději o půl páté musí všechna vozidla areál opustit," upozornil Šamšula.

Na následující nápor lidí na hřbitovech se připravují i republikoví policisté a brněnští strážníci. Období dušiček totiž na pohřebiště přitahuje zloděje a kapsáře.

K jedenácti brněnským hřbitovům vyrazí dvě stovky strážníků. „Na nejvytíženějším pietním místě v Brně, Ústředním hřbitově, bude dohled prakticky nepřetržitý," zmínil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Hlídky ale lidé uvidí i na dalších desíti hřbitovech a na místech, kde návštěvníci hřbitovů nechávají zaparkovaná auta.

Strážníci budou hřbitovy hlídat i v noci. „Vyrazí i hlídky se služebními psy a dalekohledy pro noční vidění," poznamenal ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Do terénu vyrazí i policisté. „Budou hlídkovat u hřbitovů," potvrdila mluvčí jihomoravských policistů Štěpánka Komárová.

Navzdory bezpečnostním opatřením ale policisté prosí lidi o obezřetnost. „Kapsáři využívají nepozornosti lidí. Ti by proto měli mít své tašky při opečovávání hrobů neustále na očích. Také by na hřbitovy neměli sebou nosit větší množství peněz nebo drahé šperky," doporučila Petra Hrůzová z oddělení tisku a prevence jihomoravské policie.

Navzdory tomu, že hřbitovy budou otevřené i po západu slunce, policisté doporučují, aby lidé chodili ke hrobům kvůli hrobě krádeže za světla. „Pokud je to možné, neměli by také chodit sami, ale spíše ve skupince. V případě, že by k přepadení došlo, by lidé neměli klást velký odpor. Život a zdraví jsou důležitější, než věci, o které by je případní zloději připravili," nastínila Hrůzová.