Malý chlapec přecházel silnici přes přechod pro chodce. Přímo na něm ho v brněnské Bystrci na začátku minulého měsíce srazil řidič. Z místa nehody ujel s uraženým bočním zrcátkem, chlapec vyvázl bez těžšího zranění. V Brně se za předchozích devět let odehrálo téměř dva tisíce nehod s chodci, téměř osm set z nich policisté evidovali na přechodech.

V nehodové statistice vede nádraží

Podle statistik jako místo s nejvíce kolizemi pěších vede okolí hlavního nádraží, jde o zhruba šedesát srážek. Žádná z nich neskončila pro chodce smrtí, s těžkým zranění lidé vyvázli asi z pětiny situací.

Podle Brňana Petra Jedličky se chodci v místě často chovají rizikově. „Hlavně mezi Letmem a budovou nádraží skáčou do vozovky často bez rozmyslu. Už jsem viděl, že řidič musel prudce brzdit,“ sdělil muž.

Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky řidiči musí předvídat, že jim do vozovky někdo nenadále vstoupí. Pěším doporučil, aby před přecházením navázali oční kontakt s řidičem. „Uvidí tak, zda na ně reaguje a sundává nohu z plynu. Střet totiž obvykle odnese zraněním chodec,“ vysvětlil Chaloupka.

Při nehodách ve městě zemřelo za předchozích devět let devětatřicet chodců, tedy každý padesátý pěší účastník nehody. Krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek upozornil, že chodec je nejzranitelnější účastník provozu. „Často ale zároveň nerespektuje pravidla a přechází silnice v místech, kde nesmí, což pravděpodobnost havárie zvyšuje. Problémem u chodců je i nepozornost, mají sluchátka, dívají se do mobilu a do vozovky vstoupí často, aniž by se pořádně rozhlédli,“ upozornil Čížek.

Kromě okolí hlavního nádraží jsou pro chodce v Brně nebezpečné Křenová ulice, Cejl či Dornych. Při rekonstrukcích brněnských ulic myslí zástupci města na jejich bezpečnost. „Veškeré projekty včetně značení pro pěší nám schvaluje policie. Dopravní infrastrukturu musíme vytvářet pro všechny účastníky provozu včetně pěších,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Smrtelné kolize s chodci nejsou vzácné ani v menších městech kraje. Zrovna v úterý nákladní auto na přechodu pro chodce v Rousínově na Vyškovsku srazilo důchodkyni, která zraněním na místě podlehla.

Nehody chodců v Brně 2011–2019



• 1951 nehod s chodci

• 797 střetů na přechodech pro chodce

• 39 úmrtí

• 428 těžkých zranění

• 1432 lehkých zranění

• 37 procent nehod zavinili chodci vlastním přičiněním

• 6 procent střetů způsobili chodci pod vlivem alkoholu

• nejčastější místo nehod s chodci – hlavní nádraží, okolo 60 střetů, nebezpečná je i Křenová ulice, Cejl a Koliště