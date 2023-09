VIDEO: Hrozila jí demolice, nakonec bude židenická smuteční síň zase sloužit

Bezmála dvacet let chátrá, do jejích oken prorůstají okolní rostliny a hrozila jí i demolice. Židenická smuteční síň ale k zemi nepůjde, za dva týdny ji začnou stavebníci opravovat. Do dvou let znovu poslouží k pietě.

Židenická smuteční síň už šestnáct let chátrá. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Vedení Židenic před začátkem prázdnin soutěžilo zhotovitele oprav smuteční síně. Tím bude nakonec brněnská stavební firma BV-Dex. „Už máme podepsanou smlouvu a v polovině září jim síň předáme k rekonstrukci," potvrdil starosta městské části Petr Kunc. Na dokončení prací budou mít stavebníci dva roky, Kunc ale předpokládá, že bude hotovo dříve. V síni budou po rekonstrukci znovu smuteční obřady. Provozovatele ale vedení městské části zatím nezná. „Jakmile zahájíme stavbu, tak půjdu za vedením města a zeptám se, zda síň bude chtít provozovat městská pohřební služba. Pokud ne, začneme hledat komerční subjekty," popsal židenický starosta. Opravu oceňuje například Brňanka Věra Manová. „Moje máma kdysi pracovala na židenickém hřbitově, takže jsem síň viděla i zevnitř. Líbila se mi a myslím si, že stojí i na dobrém místě. Že se opraví je opravdu bezva," sdělila redaktorce Deníku. Obřadní síň Ústředního hřbitova v Brně po opravách: podívejte, jak nově vypadá Rekonstrukce bude co nejvíce respektovat původní podobu stavby. „Zachováme například originální kamenné obklady a dlažby. Doplníme také původní umělecká díla, která jsme zrestaurovali," přiblížil Kunc. Za rekonstrukci zchátralé budovy zaplatí městská část bezmála osmatřicet a půl milionu korun. „Budeme měnit celé opláštění. Nové bude také vytápění, a to na bázi tepelného čerpadla. Na síni budou zelené střechy," řekl starosta. Novinkou je také rozptylová loučka Rekonstrukci smuteční síně, která byla postavená dle návrhu Ivana Rullera, technicky i výtvarně předcházely celkové úpravy hřbitova. Například zde vyrostla nová kolumbária, která jsou doplněna o slídový reliéf Tomáše Rullera, syna autora stavby. Součástí úprav byla také údržba chodníků, trávníků a stromů. „Už je vše hotové, čekáme jen, až se ujmou zahradnické práce, tráva a výsadby," shrnula ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová. Novinkou na židenickém hřbitově je také rozptylová loučka, k pohřbívání bude sloužit za rok. Bezúdržbová pietní místa jsou v posledních letech u pozůstalých stále častěji volenou variantou. Na brněnském Ústředním hřbitově jsou rozptylové loučky tři, další je v Komíně. „Především na ústředním hřbitově jsou až extrémně využívané. Občas musíme dokonce přistoupit k dočasnému zákazu, s ohledem na zdraví trávníků," popsala Říhová. Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková Židenickou smuteční síň začali lidé stavět jako součást akce Z před čtyřiceti lety. Hotová byla za dva roky a sloužila až do roku 2007. Od té doby se její technický stav zhoršoval a brněnští radní v roce 2011 rozhodli, že půjde celá budova k zemi. Vedení Židenic však spolu s obyvateli proti tomuto záměru protestovalo a brněnská rada tak v roce 2017 otočila a začala připravovat plán oprav. O rok později radní schválili investiční záměr. V roce 2021 podepsalo vedení města smlouvu s architektem Markem Štěpánem, který vytvořil projekt rekonstrukce. VIDEO: Větší parkoviště u hřbitova, Pohořelice chtějí i více míst k pohřbívání Síň je ve vlastnictví města, v minulém volebním období však svěřilo její správu právě městské části Brno-Židenice. Jedno výběrové řízení vypsalo vedení městské části už na konci loňského roku. Vítězná firma ale nakonec odmítla podepsat připravenou smlouvu. Nové řízení se uskutečnilo letos na přelomu jara a léta.

