Z Brna bez přestupu do dalších německých měst Drážďan a Berlína zase jezdí vlaky Českých drah. „Třeba z Brna do Berlína dorazí lidé za sedm a čtvrt hodiny,“ řekl generální ředitel Českých drah Václav Nebeský.

Od pondělí jezdí spoje Flixbusu z Brna také do slovenských Košic, od čtvrtka se Brňané dostanou přímo i do Bratislavy. „Od čtvrtka po otevření hranic vyjedou zelené autobusy poprvé také z Brna do polského Krakova a jezdit budou čtyřikrát týdně,“ uvedla mluvčí Flixbusu Martina Čmielová.