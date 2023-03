V sobotu odstartoval v brněnském divadle Husa na provázku desátý ročník veganského festivalu Veganfest. Kromě přednášek a workshopů o tom, jak veganstvím nezruinovat svůj rozpočet, zbavit se testované kosmetiky nebo jak skloubit veganství a vrcholový sport, nabídl stánky s občerstvením veganských restaurací nebo neziskových organizací.

Video prezentace na desátém ročníku veganského festivalu Veganfest v Brně. | Video: Deník/Tereza Hálová

Jednou z nich je i brněnský Kolektiv pro zvířata, která největší český festival o veganství pořádá. Její protesty a pochody od covidové pauzy nahradily přednášky, některé si přesto ponechala. Například prodej vánočních psů, jímž se snaží upozornit na zacházení s kapry při předvánočním prodeji. „Pořádáme i rostlinné ochutnávky, abychom lidem ukázali, že život bez živočišných produktů je možný,“ popisuje další akci organizace jedna z jejích členek Kristýna Dobšinská.

Na festivalu nabízí možnost zapojit se jako dobrovolník nebo si zakoupit reklamní předměty a dát tak najevo svoji náklonnost veganskému životnímu stylu. Trička s potiskem nebo odznaky většinou poukazují na rozpor mezi tím, že některá zvířata končí na jatkách, zatímco jiná v zájmových chovech.

Zvláště na happeningy je potom zaměřená organizace Animal Save Movement. Její členové navštěvují jatka a pořizují záznamy o tom, co se tam děje. „Někteří lidé si to uvědomí, až když to sami vidí,“ zdůrazňuje Katrin Vorreiterová, která na Veganfestu také přednáší.

Akce však hnutí pořádá také v ulicích. Jedna z nich je zaměřená proti klamavé reklamě. „Na mléku máte například obrázek šťastné kravičky na zelené louce, to je lež,“ mračí se Vorreiterová. Na Veganfestu shání podpisy na petiční archy. Kromě petice proti omalovánkám, které dětem říkají, že šunka roste na stromě, organizují petici za zavedení kamerového systému na jatkách, aby nedocházelo k týrání. Sbírají i podpisy pro evropskou občanskou iniciativu za přesměrování dotací z živočišného průmyslu do rostlinné výroby a podpory výroby umělého masa. „Živočišný průmysl je vzhledem k emisím a znečišťování vody a půdy jednou z hlavních příčin klimatické krize,“ upozornila členka organizace, která sama usiluje o zavedení rostlinné stravy všude, kde je to jen trochu možné.

Na Veganfestu má svůj stánek také organizace Obraz – Obránci zvířat. U nich mohou zájemci pouze zanechat svoje kontaktní údaje a dostávat tak aktuální informace o akcích i možnostech jejich podpory. Mezi jejich akce patří například iniciativa za zákaz kožešinových farem nebo klecového chovu nosnic. „Aktuálně se věnujeme brojlerům. To jsou rychle rostoucí kuřata produkovaná rychlovýkrmy,“ vysvětluje členka Anežka Hofmannová.

Na Veganfest dorazil ze Znojma i osmadvacetiletý sportovec Martin Kratochvíl se svojí přítelkyní Monikou. Jsou příkladem takzvaného smíšeného páru, kdy jeden maso jí a druhý ne. Ke konfliktům však mezi nimi nedochází. Podle Martina to vyžaduje hodně respektu a tolerance, syrového maso ale v lednici nesnese. „Doma maso téměř nevařím. Sem tam si koupím nějakého lososa. Pro takové účely mám vyhrazené svoje prkýnko a nůž,“ směje se Monika.

Martin Kratochvíl s jeho přítelkyní Monikou na Veganfest přijeli ze Znojma.Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Právě zaměstnanec pizzerie a ve volném čase thajboxer Martin je totiž už dvanáct let vegetariánem a teď by se rád stal veganem. „Veganství už jsem zkoušel. Byl jsem jím asi dva roky. Měl jsem ale problém v tom, že tehdy ještě nebyly takové možnosti jako dnes. Proto jsem s tím i skončil. Hrál jsem v kapele a když jsme na turné cestovali po Evropě, neměl jsem co jíst. Vešel jsem proto do obchodu a koupil si sýr, protože jsem nevěděl, co jiného. Dnes už je situace jiná a být veganem je výrazně jednodušší,“ popisuje Martin.

Martinovi veganství nestačí z etických důvodů. Mléčný průmysl považuje za stejné zlo jako ten masný. „Pokaždé, když kupuju nějaký mléčný výrobek, vím, co se za tím odehrává. Znásilňování zvířat na velkochovech. Zvířata nám nedávají mléko, my jim ho bereme,“ zlobí se mladý muž.

Jak sám říká, veganství má pro něj ale i spoustu zdravotních výhod, a to navzdory své sportovní zátěži. Tréninky má až pětkrát týdně, zvládnout musí běh i silová cvičení. Z přednášek si proto vybral tu, jak veganstvím posílit svůj sportovní výkon. Skloubit veganství s vrcholovým sportem podle něj lze a unavený se necítí. Naopak. „Po tréninku člověk potřebuje regenerovat, aby druhý den mohl podávat další výkony. Když jste vegan, najednou vám z jídla není tak těžko a na regeneraci je to poznat,“ pokyvuje hlavou sportovec.

Přiznává ale, že o stravě musí jako vegan hodně přemýšlet. Zejména proto, aby byla vyvážená a nic mu nechybělo. „Je to složitější z hlediska doplnění bílkovin, vitamínů a podobně. Musíte znát například tofu, tempeh, robi, které vám potřebné bílkoviny dodají,“ vysvětluje Martin.

Veganem levně

Vedle toho jej zajímá i přednáška Veganem levně. Vyváženou veganskou stravu totiž rozpočet rozhodně pocítí. Zvláště pokud jde o rostlinná mléka či celé polotovary. „Já kupuju rýžové mléko za čtyřicet korun, ale přece jenom to kravské je o polovinu levnější. Jde i o to hledat nejrůznější slevové akce a nakupovat jídlo dopředu,“ radí Martin. Na přednášce se naučil, že si ze surovin, jako je cizrna nebo fazole, může vyrábět nejrůznější placky a směsi.

Je to o zvyku. Postupem času prý strava pro člověka přestane představoat takovou mentální zátěž. Zabývat se jí však musí člověka alespoň v začátcích bavit, nebo mu to minimálně nesmí vadit. To je i případ Martina. Naopak jeho přítelkyni Moniku řešit stravu nebaví. Ačkoli tak přítelově způsobu života fandí, sama si vynechat maso netroufne. „Myslím, že se jídlem nezabývám tolik, abych si dokázala nastudovat všechny potřebné hodnoty a sestavit si jídelníček tak, aby mi nic nechybělo,“ svěřila se mladá žena. Pomocí Martina se jí však podařilo maso omezit. „Koncept soucitného jídla je mi sympatický. Naučila jsem se, že ne v každé porci musí být kousek masa,“ usmívá se Monika.

Veganfest potrvá do 19. března a vedle Husy na provázku se bude konat také v Café Práh a dalších brněnských podnicích. Vstupné na festival je dobrovolné.