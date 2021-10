Práce chce městská část rozdělit do několika etap, podobně jako je tomu současně u revitalizace zeleně na brněnském sídlišti Čertova rokle. „V jedné z etap bychom rádi opravili cestu při ulici Míčkova. Problémem v oblasti je odvádění vody, přívalové deště tam často napáchají škody,“ přiznala radní pro oblast životního prostředí Marie Kselíková.

Vedení Brna-severu poskytlo studentům kompletní dokumentaci a zakreslení okolí Husovického kopce. Oblast s bujnou přírodou chtějí revitalizovat ideálně do tří let. „Rádi bychom, kdyby se nejednalo o projekt do šuplíku. Téma je pro nás prioritou, jedná se o důležitou oblast k rekreaci, chceme proto využít stávající prostory i zeleň,“ nastínila Kselíková reportérce Deníku Rovnost.

Úpravu podporují také obyvatelé Brna-severu. „Husovický kopec je krásný, část je divoká, část zase kultivovaná. Myslím, že mu revitalizace moc pomůže. Snad se podaří zanechat dostatečnou divokost místa, má své kouzlo,“ podotkla například Jitka Svobodová.

Souhlasí s ní rovněž Brňanka Markéta Nováková. „Divokost je super, obnova se určitě povede. Hlavní je zamezit zbytečnému vykácení stromů, byla by to škoda,“ zmínila žena. Podle radní Kselíkové bude vedení městské části o úpravě Husovického kopce jednat s městem, shodu chtějí najít především v otázce financování. Investice se totiž bude pohybovat minimálně v desítkách milionů korun.

Studenti během výuky pod vedením vyučujících nabídnou ve svých projektech několik variant řešení zmíněné lokality. „Husovický kopec je lokální městský pak, tamní radnice se jej snaží revitalizovat, ale nemají příliš dobré podmínky. Problémem je nízký půdní profil, veškerá voda je svedena do kanalizace,“ uvedl mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána.

Cílem je vytvoření kultivovaného přírodního prostředí pro rekreaci obyvatel spádového území, současně zapojení parku do systému městské zeleně. „Městská část Brno-sever očekává z naší straně vize, jak dál postupovat. Studenti se musí vyrovnat i s blízkým velkým městským okruhem,“ doplnil Vrána.

Na své plné zhodnocení oblast s velkým potenciálem vzrostlé zeleně a přirozenou vazbou na okolní zástavbu rodinných domů stále čeká. „Studenti nyní měsíc vytváří své projekty, zároveň je však potřeba brát v potaz technologie a otázku údržby. Finančně nejnáročnější jsou vodní prvky,“ upřesnila radní pro oblast životního prostředí Marie Kselíková.

Seznámení s výslednými studiemi plánují zástupci Brna-severu formou výstavy. Uskutečnit se má za několik týdnů. Do projektu se zapojili zejména studenti posledního ročníku magisterského programu Zahradní a krajinářská architektura.