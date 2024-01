/VIDEO/ Největší očistou po deseti letech provozu prošlo v lednu digitárium v brněnské hvězdárně a planetáriu. Od začátku provozu v roce 2013 se pod kopulí vystřídalo 1,2 milionu lidí na dvanácti tisících projekcí.

Digitárium na brněnské hvězdárně prošlo velkou očistou. | Video: Hvězdárna a planetárium Brno

„Projekční plocha je bělejší, bez prachu, skvrn či pavučin. Ze sedaček zmizely přilepené žvýkačky, promaštěné plochy a roztrhané látky," vyjmenoval ředitel hvězdárny Jiří Dušek.

Práce trvaly tři týdny. „Nejdříve jsme vymontovali sedačky a naistalovali rovné podium s posuvným lešením. Současně česká firma očistila všechny vnější konstrukce, včetně celé klimatizace," nastínil Deníku ředitel hvězdárny.

Poté přijeli technici ze specializované firmy ze Spojených států amerických a vysáli projekční plochu zvenku i zevnitř. „Mezitím jsme čistili a přečalounili sedačky. Pak následovala demontáž všech konstrukcí, návrat sedaček a seřízení celé optické cesty projekčního systému. Vše bylo podle plánu, i když o improvizace nebyla nouze," zmínil Dušek. Náklady byly přibližně tři miliony korun.

Digitárium zavřeli 2. ledna, v pondělí přišly po očiště první výpravy z několika mateřských školek. Fakticky ale podle Duška začíná provoz digitária v pátek 2. února s pololetními prázdninami. „V podvečer to bude Až na konec vesmíru a tak oblíbené Pink Floyd's The Dark Side of The Moon," navnadil Dušek.