Moderátorka Lucie Borhyová, herečka Jitka Kocurová nebo modelky Tereza Fajksová a Iveta Lutovská Vítová ozdobily víkendový prestižní ples v brněnském hotelu International. Ten má dlouholetou tradici, nicméně letos se poprvé uskutečnil pod názvem Ples v Intru.

Krásné dámy na plese v hotelu International v Brně. | Foto: Tino Kratochvil a www.plesvintru.cz

DJ večera a moderátorem byl Leoš Mareš, o hudbu se postarala v hlavním sále kapela Chinaski a také Monika Absolonová, v dalších sálech zněl jazz i taneční hudba osvědčených protagonistů. Hosté si mohli vychutnat i rozličnou gastronomii. Ochutnávali od vynikajících sladkých dezertů, přes sushi, poke bowl, králičí, telecí, zvěřinové a rybí delikatesy, steaky až po humry či ústřice. A proudem teklo prosecco.

Borhyová jako Popelka

Na bílý koberec zavítaly známé tváře. Mezi nimi v blankytně modré róbě moderátorka Lucie Borhyová, která přišla výjimečně nepracovně. „Moje dcera říkala, že v šatech vypadám jako Popelka, to mi udělalo velkou radost, protože si tak dnes připadám. Většinou totiž na plesech moderuji a pracuji a nyní je to po dlouhé době, kdy jsem jako host a užívám si to,“ neskrývala nadšení moderátorka.

Sytě zelené šaty oblékla modelka a herečka Jitka Kocurová. V Brně se objevuje často, na plese bývá hostem tradičně. „Mám odtud polovinu rodiny a potkávám se s lidmi, se kterými se nevidím každý den. Hezky se upravíme, můžeme si zatančit, něco dobrého sníst a zakončit to kasinem až ráno, je to prostě super,“ uvedla optimisticky naladěná Pamela z Účastníků zájezdu.

Hrubešovi a Němcovi na plese v hotelu International v Brně.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Zcela nový model v růžovo stříbrném provedení vynesla moderátorka Eva Decastelo. Na ples dorazila s kamarádkou a herečkou Reginou Řandovou.

Zašívání šatů na plese

Černé šaty si na ples nechala ušít rusovlasá herečka Markéta Hrubešová. Osvědčenou barvu měla mít i modelka Andrea Verešová, tu však nakonec okolnosti donutily vzít si model s vlečkou v odstínech červené a růžové. „Jsou tu skvělí lidi, kteří vám pomůžou, to už se v Praze občas vytrácí, vytrácí se taková blízkost, vztah, pomoc. Podívejte, ani jsem netušila, že mi tu někdo zašije šaty přímo na plese, kde to v Praze najdete,“ usmívala se Verešová.

Kovový odstín modré měly šaty Petry Hebké, přítelkyně herce Marka Němce, který dorazil na ples s úsměvem a smoking doplnil svítícím motýlkem. Pár se bavil do pozdních hodin. „Já jsem si v Brně ulovil krásnou ženu, kterou mám vedle sebe,” prozradil oblíbený herec. Upozornil však na to, že to nebylo v den plesu, ale už před dvěma a půl lety. Neodpustil si ani poznámku. „Bohužel jsem to Brno musel vzít na milost,” pronesl s mírnou nadsázkou Němec.

Mezi dalšími hosty vynikly i modelky Tereza Fajksová, Iveta Lutovská Vítová nebo moderátorka Sandra Pospíšilová. „Zase po roce jeden nezapomenutelný večer,“ uvedla Pospíšilová.