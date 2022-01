V současnosti mohou tato auta zamířit do centra s povolením zdarma. Představitelé Brna chtěli ve snaze zamezit devastaci dlažby zpoplatnit oprávnění tisícikorunovými částkami podle délky platnosti a váhy vozu. Pro řadu držitelů povolení by ale bylo výhodnější pořídit si je pouze jednorázově, a to za dvě stě korun. „Konzultovali jsme s ministerstvem dopravy, zda můžeme tuto maximální výši navýšit. Přišla nám odpověď, že je částka pevná a nemůžeme s ní nic dělat. Museli bychom změnit zákon,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Administrativní náklady spojené s vyřízením jednorázového oprávnění jsou podle něho mnohonásobně větší než dvě stě korun. Jejich množství by mohlo úředníky také neúměrně zatížit.

Systém zpoplatnění měl cílit hlavně na vozy směřující do centra průběžně. Třeba na stavbu, ke stěhování nebo zásobování větších provozů. Netýkal by se například popelářských nebo čistících vozů. „Nákladní auta jezdící na stavby reguluje stavební úřad, který stanovuje jejich trasu. Navíc vytyčená cesta podléhá schválení Brněnskými komunikacemi jako správci silnice. Poplatek za zábor stavby je pro městskou pokladnu daleko větším přínosem než uvažovaný za vjezd,“ prohlásil Kratochvíl.

Loni na magistrátu evidovali asi dvě stě dlouhodobých vjezdových oprávnění pro nadrozměrné vozy. Aktuálně má třeba městská firma Sako Brno povolení pro čtyřiadvacet aut zajišťujících svoz odpad, rozvoz a údržbu nádob. „Pravidelný svoz a úklid obstarává sedm vozů, a to podle platného svozového harmonogramu. Vjezd ostatních je příležitostný, většinou na objednávku magistrátu, případně městské části,“ přiblížil mluvčí firmy Michal Kačírek.

Zpoplatnění těžkých aut mělo zabránit dalšímu ničení už tak na mnoha místech rozbité dlažby. Městští silničáři loni za její částečnou a úplnou výměnu ve víc než desítce ulic zaplatili přes sedm milionů korun. Její letošní opravy spolknou podle předběžného plánu podobnou částku jako loni, okolo pěti milionů. „Čas však ukáže, jaká bude aktuální nutná potřeba. Stejně tak co a kde bude třeba lokálně opravit,“ upozornila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Na těžká auta v centru se zaměřují strážníci, když kontrolují dodržování pravidel silničního provozu. Za poslední půlrok odhalili necelých sedmdesát přestupků spáchaných jejich řidiči. Většinou se jednalo o stavební techniku, případně zásobování.

Nejčastějším prohřeškem u těžkých aut bylo parkování mimo určená místa. Následovalo porušení zákazu stání či zastavení a pak neoznačení vozu parkovacím kotoučem. „Tato značka se používá na místech, kde je potřeba ve vymezených časech umožnit prostřídání více aut. V jednotkách případů zaparkovali řidiči na chodníku nebo na žlutých či šikmých čarách," sdělila mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Poničená dlažba znepříjemňuje cestu pěším, kurýrům rozvážejícím jídlo zase ztěžuje jízdu. Problémy jim dělají například díry mezi kolejemi v Masarykově ulici. „Když prší, je to docela nebezpečné. Musím pak jezdit uprostřed, což je těžké vybalancovat," řekl už dřív třeba Antonio Marcell.

Plán za zpoplatnění nadrozměrných vozů



- Cílil na auta jezdící do historického centra průběžně, třeba na stavbu, ke stěhování nebo zásobování větších provozů.



- Měl zabránit další devastaci už tak poničené dlažby.



- Výše poplatku za oprávnění by se odvíjela od její délky a hmotnosti vozu, uvažované částky sahaly do tisíců korun.



- Jednorázový poplatek činí maximálně 200 korun, což by pro řadu držitelů oprávnění bylo výhodnější.



- Náklady na administraci spojenou s jeho vyřízením jsou mnohonásobně vyšší.